Meghan beschwerte sich über Piers Morgan

Am Dienstag gab der britische Sender ITV überraschend bekannt, dass Piers Morgan (55) von seiner Verpflichtung bei «Good Morning Britain» zurücktritt. Dies, nachdem der langjährige Moderator und Talkshow-Host am Montag und Dienstag in der Nachrichtensendung mit kontroversen Aussagen über Herzogin Meghan (39) auf sich aufmerksam machte.

Wie die Daily Mail nun berichtet, beschwerte sich Meghan «Stunden vor Morgans Kündigung» persönlich bei ITV über sein Verhalten. Laut einem anonymen Insider ging es im Gespräch mit der Vorsitzenden des Senders aber in erster Linie nicht darum, dass Morgan ihr unterstellt, im Interview mit Oprah Winfrey (67) über ihre Suizidgedanken und rassistische Aussagen eines ungenannten Royals gelogen zu haben.

Vielmehr sei Meghan besorgt gewesen, was seine Kommentare bei Zuschauerinnen und Zuschauern auslösen könnten, die selber mit psychischen Problemen zu kämpfen haben.

«Habe mich wegen Piers Morgans Lügen und Hass fast umgebracht»

Währenddessen reagieren aktuell zahlreiche Prominente auf den abrupten Abgang Morgans. So schreibt unter anderem Schauspielerin Jameela Jamil (35) auf Twitter, dass sie über die Kündigung des Moderators froh ist. Die «The Good Place»-Darstellerin geriet in der Vergangenheit mehrfach mit Morgan aneinander. «Ich habe mich vor einem Jahr wegen Piers Morgans Lügen und Hass fast umgebracht», so Jamil.

TW: suicide



I almost killed myself a year ago because of Piers Morgan’s relentless campaign of lies and hatred against me last February. I’m glad I’m still alive today for many reasons. But watching him leave GMB today is right up there and has me feeling: pic.twitter.com/reygXIMhP9 — Jameela Jamil (@jameelajamil) March 9, 2021

Andere kritisieren vor allem Morgans Aussagen über Herzogin Meghan. «Das ist eine verstörende, frauenfeindliche Obsession, die zu vielen von uns sehr bekannt ist», schreibt Meena Harris (36), Anwältin und Nichte von US-Vizepräsidentin Kamala Harris (56), auf Twitter. Komikerin Chelsea Handler (46) twittert: «Er kann gehen, wenn er sich unwohl fühlt. Aber kritisiert eine schwarze Frau, wenn sie das gleiche tut.»

It must be nice that Piers Morgan gets to leave a situation when he feels uncomfortable but criticizes a black woman when she does the same. Qwhite interesting. — Chelsea Handler (@chelseahandler) March 10, 2021

«Ich glaube ihr immer noch nicht»

Sharon Osbourne (68) spricht Morgan hingegen ihre Unterstützung aus. In einem Tweet richtet sich die Ehefrau von Ozzy Osbourne (72) an den Moderator: «Die Leute vergessen, dass du für deine Meinung bezahlt wirst und nur deine Wahrheit aussprichst.»

. @piersmorgan I am with you. I stand by you. People forget that you’re paid for your opinion and that you’re just speaking your truth. — Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) March 9, 2021

Am Montag gab Piers Morgan in «Good Morning Britain» an, dass er Meghan kein Wort von dem, was sie im am Sonntag ausgestrahlten Interview mit Oprah Winfrey erzählt, glaubt. Auch nach seiner Kündigung hält er weiter an diesem Statement fest. «Ich hatte Zeit, über meine Meinung nachzudenken und ich glaube ihr immer noch nicht», schreibt er am Mittwochmorgen auf Twitter.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe — Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2021

Es sei okay, wenn andere seine Ansichten nicht teilten. «Danke für all die Liebe und den Hass. Ich werde mich nun weiter mit meiner Meinung beschäftigen.»

