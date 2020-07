Sarahs Auto aufgebrochen und Tasche geklaut

«Ich schwörs euch, ich bin grad so sauer», faucht die Ex von Pietro Lombardi in ihre Handykamera. Noch ein paar Insta-Stories zuvor nahm sie ihre Follower mit zu einer Klettertour mit ihrem Söhnchen Alessio.

Zu ihrem aktuellen Freun, Julian Büscher, meinte sie zudem, dass sie sich mit ihrem Helm so sicher fühle, wie «Bob der Baumeister». Doch ganz so sicher scheint sie nicht gewesen zu sein. Oder zumindest nicht ihr Auto.

Denn als die kleine Familie nach dem Sport zum Auto ging, bekam Sarah einen riesen Schreck: Die hintere Scheibe ihres Mercedes war komplett zerschmettert. Und als ob das nicht genug wäre, wurde ihre Tasche auch noch geklaut. Darin befand sich eben auch ihre Geldbörse.

«Von mir aus zahle ich Finderlohn»

Sarah erklärt, dass sie wisse, dass sie selbst Schuld sei. Sie hätte ihre Tasche nicht im Auto lassen dürfen. Aber: «ich kann es einfach nicht verstehen. Warum nimmt man nicht einfach das Geld aus dem Portemonnaie und alle Wertsachen mit, aber lasst doch einfach die anderen Sachen da wie meinen Ausweis, meine ganzen Personalien, meine Karten. Damit kannst du eh nichts anfangen!»

Ihre Community bittet sie zudem um Hilfe. Falls jemand ihre Tasche oder zumindest die Ausweise findet, dann soll er sie zur Polizei bringen. «Von mir aus zahle ich dafür auch noch einen Finderlohn», so die Sängerin.

(L'essentiel/slo)