Kendall Jenner flüchtet aus ihrem Haus

Model und «Keeping Up with the Kardashians»-Star Kendall Jenner hat genug: Letzte Woche hatte die 25-Jährige erneut mit Stalkern und Morddrohungen zu kämpfen. Erst am Sonntag schlich sich ein unbekannter Mann an der bewaffneten Security vorbei auf das Anwesen, wo er sich im hauseigenen Pool eine Abkühlung gönnte. Während seines feuchtfröhlichen Abenteuers war der Fremde allem Anschein nach splitterfasernackt. Die Polizei hat den Eindringling kurz darauf festgenommen.

Außerdem musste das Model am Montag eine temporäre einstweilige Verfügung gegen einen anderen Mann erlassen. Dieser hat der Polizei erzählt, er habe vor, Kendall zu erschießen und sich danach selbst hinzurichten. Zur Zeit befindet sich der Mann in einer psychiatrischen Einrichtung, er könnte aber jederzeit entlassen werden. Der Nacktschwimmer vom Sonntag ist bereits wieder auf freiem Fuß.

Risiko sei jetzt nicht mehr tragbar

Diese beiden Vorfälle haben die 25-Jährige dazu veranlasst, ihr Haus in den Beverly Hills fluchtartig zu verlassen. Eine Quelle, die dem Star nahe steht, verrät gegenüber TMZ.com: «Nach dem Ereignis am Sonntag ist das Risiko für einen erneuten Vorfall nicht mehr tragbar, darum ist sie an einen Ort gezogen, der sicherer ist.» Ob sie das Haus verkaufe, sei noch unklar. Schon 2018 hatte sich ein Stalker Zugang zu ihrem Anwesen verschafft – Jenner antwortete mit einer einstweiligen Verfügung.

Überhaupt ist das Model erst nach Beverly Hills gezogen, weil sie ihr Haus in West Hollywood wegen einer Reihe von beängstigenden Zwischenfällen, darunter ein Raubüberfall, verkaufen musste.

(L'essentiel/Saskia Sutter)