Chrissy Teigen spricht offen über Unfruchtbarkeit

Vergangenen Dezember hat Model Chrissy Teigen (35) offenbart, dass sie nach ihrer Fehlgeburt im Oktober keine Kinder mehr bekommen kann. In einem neuen Interview spricht sie nun im Detail über ihre Unfruchtbarkeit.

«Damit klarzukommen, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann, ist immer noch sehr schwierig für mich – weil ich mich so gesund fühle», so Chrissy gegenüber dem US-Magazin «People». Sie führt aus: «Ich frage mich: weshalb? Aber dann sehe ich es so, dass meine Gebärmutter einfach nicht mit mir kooperiert – und das ist kein Versagen.»

Tochter Luna (4) und Sohn Miles (2) haben sie und Musiker-Gatte John Legend (42) mithilfe künstlicher Befruchtung bekommen. «Ich bin wirklich glücklich darüber. Mir wird klar, wie gesegnet ich bereits bin – und außerdem gibt es heutzutage so viele Möglichkeiten, ein Kind zu bekommen, ob es nun Leihmutterschaft oder Adoption ist», so Chrissy.

Sie will unbedingt noch mehr Kids

Im Interview verrät die US-Amerikanerin mit thailändischen und norwegischen Wurzeln, dass sie sich ein Leben ohne weitere Kinder nicht vorstellen könne. Zurzeit sei sie umso passionierter dabei, anderen Familien mit Fruchtbarkeitsproblemen zu helfen. «Für mich ist es wirklich wichtig, sicherzustellen, dass alle Zugang zu diesen Möglichkeiten haben, und dafür zu sorgen, dass die Menschen ihre Träume verwirklichen können», so Chrissy.

Jedoch sieht die Kochbuch-Autorin viele Hürden: «Es ist so unglaublich teuer, seine Eizellen einzufrieren zu lassen. Künstliche Befruchtung ist für viele Menschen auch keine Option – aber das sollte es sein. Ein Kind zu zeugen, sollte für eine Frau nicht so ein teures Unterfangen sein.»

Besondere Gedenkstätte für verlorenes Kind

Für ihren Sohn Jack, den sie durch die Fehlgeburt verlor, hat Chrissy eine ganz spezielle Gedenkstätte geplant. Im Haus, das sie und John gerade bauen lassen, wird ein Baum gepflanzt, in dessen Erde Jacks Asche verstreut wird, denn «so kann er immer bei uns sein und durch die schönen Blätter in diesem Baum wachsen», erzählt Chrissy.

«In unserer thailändischen Tradition ist es wichtig, dass wir jene Menschen, die wir verloren haben, ehren – sie sind niemals weg», so das Model. Weiter erzählt Chrissy: «Die Art, wie Miles und Luna über ihn sprechen, ist so schön und erinnert mich an die Zeit, als ich klein war und mit meinem Opa sprach, der einfach neben meiner Mutter in einer kleinen Urne beim Bett war. Es ist wunderschön und ich liebe es, dass die Tradition weitergegeben wird.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)