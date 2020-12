«Mad Max»-​​Schurke Hugh Keays-​​Byrne ist tot

Der australische Schauspieler Hugh Keays-Bryne ist am Dienstagmorgen gestorben. Wie Deadline berichtet, starb der 73-Jährige in einem Krankenhaus. Die Todesursache ist nicht bekannt. Seine bekanntesten Rollen hatte er im ersten «Mad Max»-Film (1979) als Schurke Toecutter und 36 Jahre später in «Mad Max: Fury Road» (2015) als Immortan Joe.

Regisseur Brian Trenchard-Smith («Der Geisterjäger») bestätigte den Tod von Keays-Byrne und schrieb: «Er hatte ein großzügiges Herz, er unterstützte Menschen, die auf Hilfe angewiesen waren und bot obdachlosen Jugendlichen einen Platz zum Schlafen. Er setzte sich für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz ein, lange bevor es ein Trend war.»"

(L'essentiel/red)