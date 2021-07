Pietro Lombardi zieht sich zurück

«Es ist nicht einfach, diesen Text zu schreiben», mit diesen Worten verkündete Sänger Pietro Lombardi (29) am Montagnachmittag, dass er sich vorübergehend aus Social Media und der Öffentlichkeit zurückziehen wird.

«Normalerweise bin ich immer ein lustiger, verrückter Pietro», schreibt der DSDS-Gewinner aus 2011 in einem neuen Instagram-Beitrag. Er liebe es eigentlich, auf Instagram live zu gehen, seine 1,9 Millionen Followerinnen und Follower online mit auf seine Konzerte zu nehmen und ihnen «Kraft und positive Energie» zu geben, so Pietro. Weil es ihm jedoch aktuell nicht gut gehe, könne er das nicht mehr durchziehen.

«Ich könnte niemals in die Kamera lachen und euch sagen, dass alles mega ist, wenn es nicht so ist! Aktuell fehlt mir die Kraft und Energie», so der Vater eines sechsjährigen Sohnes. Er führt aus: «Viele Dinge fange ich an und breche sie dann wieder ab, egal ob es um meine Musik, Diät oder andere Projekte geht.» Weil er sonst ein Typ sei, der alles durchziehe, sei ihm bewusst geworden, dass zurzeit etwas nicht stimme.

Sein Team wird weiterhin posten

«Aktuell brauche ich Zeit für mich und möchte mich neu aufstellen. Dazu muss ich mich etwas aus der Social-Media-Welt zurückziehen», so Pietro weiter. Außerdem verrät er: «Ich möchte einiges ausprobieren, etwa einen neuen Musikstil, aber dafür muss ich erstmal zu mir finden.»

Wie lange er sich zurückziehen wird, verrät er in seiner Botschaft nicht. Er teilt jedoch mit, dass sein Team weiterhin Zugriff auf seinen Account haben und dort auch während seiner Social-Media-Pause vorproduzierte Kooperationen und Konzerttermine posten wird. Abschließend lässt er seine Fans aka «Team Lombardi» noch wissen: «Ich werde euch Chaoten hier vermissen.»

Ob Pietro wohl an Liebeskummer leidet? Erst gerade kamen wieder Gerüchte um ein Liebescomeback mit On-Off-Freundin Laura Maria Rypa (25) auf. Er und die Influencerin waren gemeinsam mit weiteren Freunden in den Ferien in Griechenland. Sie stellte jedoch klar: «Wird sind zurzeit nicht zusammen, genießen aber die gemeinsame Zeit.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)