Königshaus legt Gästliste für Trauerfeier offen

Am Samstag wird in London Prinz Philip zu Grabe getragen. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. war am 9. April mit 99 Jahren gestorben. Nun hat der Buckingham Palast die offizielle Gästeliste veröffentlicht. Die Trauerfeier findet in der Kapelle St. George’s am Schloss Windsor statt. Bei der Trauerfeier dürfen wegen der Corona-Regeln statt der geplanten 800 nur 30 Gäste dabei sein. Die vollständige Gästeliste finden Sie oben in der Bildstrecke.

