Brad Pitt gewinnt gemeinsames Sorgerecht

Fünf lange Jahre dauert der Rosenkrieg zwischen Angelina Jolie (45) und Brad Pitt (57) bereits an, doch das soll bald ein Ende haben: «Page Six» will nämlich wissen, dass der Schauspieler das gemeinsame Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) und die zwölfjährigen Zwillinge Vivienne und Knox gewonnen haben soll.

Nach monatelangen Vernehmungen etlicher Zeuginnen und Zeugen hat das Gericht jetzt überraschenderweise zu Gunsten von Pitt entschieden. Brangelinas gemeinsamer Sohn Maddox hat nämlich vor Gericht gegen seinen Vater ausgesagt. Angie wollte sogar die minderjährigen Kinder gegen Brad aussagen lassen, doch Richter John Ouderkirk hat dies unterbunden. Eine Quelle weiß gegenüber «Page Six» zu berichten, dass dies nur eine «vorübergehende Entscheidung» sei. Jolie habe nicht vor, kampflos aufzugeben.

Eine andere Quelle will wissen, dass die Entscheidung des Richters wohlüberlegt war: «Brad will nur mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen – es war klar, dass Angie alles tut, um das zu verhindern». In Brads Camp sind die Quellen erleichtert: Brad sei froh über das Urteil zu seinen Gunsten.

(L'essentiel/Saskia Sutter)