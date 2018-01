P. Diddy bietet dem H&M-​​Jungen Millionen-​​Deal an

«Coolster Affe im Dschungel» stand auf dem Pullover des schwarzen Jungen, den der schwedische Modegigant H&M für seine Kinder-Kampagne wählte. Es folgte ein Shitstorm wegen Rassismus, woraufhin das Label die Werbung von seiner britischen Website entfernte und sich entschuldigte. Sänger The Weeknd, das Werbegesicht von H&M, beendete sofort seine Zusammenarbeit mit der Marke.

Nun bekommt das Kindermodel ein Angebot von prominenter Seite, wie das Portal Hiphopoverload.com berichtet. Demnach hat US-Rapper und Unternehmer Sean Combs alias P. Diddy dem Jungen einen Werbevertrag von über einer Million Dollar vorgeschlagen. Combs besitzt eine eigene Modemarke.

Krone und Respekt

Dass er ein großer Fan des Kleinen ist, hat er auf seinem Instagram-Account öffentlich gemacht, wo er ein Gemälde des Jungen postete. Es zeigt ihn mit Krone, und auf seinem grünen Pullover steht neu «Coolster König der Welt». In dem Post forderte Combs außerdem Respekt ein.

Ob der Junge von dem Millionen-Angebot überhaupt schon weiß oder ob er beziehungsweise seine Eltern es angenommen haben, ist nicht bekannt.

In den vergangenen Jahren hatten Konzerne mehrfach Werbeskandale ausgelöst: 2014 musste das Modelabel Zara einen gestreiften Schlafanzug mit gelbem Stern zurückziehen, der an die Kleidung jüdischer Häftlinge in NS-Konzentrationslagern erinnerte. Im vergangenen Oktober sah sich die Pflegeprodukte-Marke Dove zu einer Entschuldigung veranlasst, nachdem in einer Werbung ein farbiges Model nach dem Wechsel seines Tops in ein weißes mutiert war.

(L'essentiel/kko/sda)