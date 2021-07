David Beckham wird in Italien von Polizei befragt

Die Beckhams machen zurzeit Strandferien an der Amalfiküste in Italien – und haben dabei nun gegen das Gesetz verstoßen. Während die ganze Familie, sprich Papa David (46), Mama Victoria (47), Tochter Harper (10) sowie die Söhne Cruz (16), Romeo (18) und Brooklyn (22) samt seiner Verlobten Nicola Peltz (26), den Freitag auf einer Yacht verbrachten, tauchte plötzlich die Polizei auf.

Der Grund: Die zwei jüngsten Kinder sind mit dem Jetski herum gedüst. Dafür muss man in Italien aber mindestens 18 Jahre alt sein. Ein Zeuge berichtet gegenüber «The Sun»: «Cruz und Harper waren gerade mit dem Jet Ski losgefahren, als fünf Minuten später das Polizeiboot eintraf.» Dabei habe die Sache ziemlich harmlos gewirkt: «Beide trugen Schwimmwesten und hielten sich sehr nahe an der Yacht auf, so dass es schwer zu erkennen ist, was das Problem war.»

Seflies und Faustschlag

Der ehemalige Profifußballer, der sich gerade gesonnt haben soll, machte jedoch keine Anstalten und verließ laut Zeuge sofort das Deck, um mit der Polizei zu sprechen und ihnen Dokumente vorzuweisen. Kurz darauf habe er seine Kinder zurückgerufen und sie ankerten die Jet Skis. Doch die Sache war danach noch nicht vorbei – das ganze Gespräch mit den Ordnungshütern soll nämlich ganze 45 Minuten gedauert haben.

Gut möglich, dass die Befragung jedoch vor allem aus Interesse seitens der Beamten so lange gedauert hat. So berichtet die Quelle, dass sie den Sportstar im Verlaufe des Gesprächs erkannt hätten und der Austausch «freundschaftlich» gewirkt habe. Und: Es wurde sogar ein Erinnerungsfoto geschossen. Zum Abschied gab es dann auch noch einen Faustschlag.

