Fußballprofi Hulk heiratet Nichte seiner Ex-​​Frau

Was geht im Kopf von Hulk vor? Das fragen sich derzeit wohl viele. Weshalb? Nun, die Liebesstory des brasilianischen Fußballspielers ist, gelinde gesagt, kurios.

Nach zwölf Jahren Beziehung ließ sich der 33-jährige Stürmer vergangenen Sommer von seiner Frau Iran Souza scheiden. Aber schon im Dezember gab es die ersten Gerüchte, dass der Brasilianer mit Camila Angelo, der Nichte seiner Ex, anbändelt.

Hulk hat drei Kinder

Doch damit nicht genug: Die argentinische Zeitung Infobae berichtet nun, dass die beiden sogar geheiratet haben. Hintergrund: Der Angreifer spielt für Shanghai SIPG in China und seine neue Frau braucht ein Visum, um bei ihm zu sein.

Wie Iran Souza zu den neusten Entwicklungen steht, ist nicht klar. Zumal Hulk und seine Ex-Frau drei gemeinsame Kinder haben: Ian (10), Tiago (8) und Alice (6). Immerhin war der Brasilianer stets ehrlich. So rief er im Dezember die Eltern und den Bruder seiner neuen Angebeteten an und sagte ihnen die Wahrheit.

Mama oder Cousine?

Auch Camila Angelo tat ihre Pflicht und nahm direkt Kontakt zu ihrer Tante auf, deren Platz sie quasi weggenommen hatte. In einem Brief, der der britischen Boulevardzeitung The Sun vorliegt, heißt es etwa: «Tante Iran, ich möchte dir zuerst sagen, dass dies keine Erklärung oder Rechtfertigung für irgendetwas ist. Ich musste diesen Weg wählen, um dir einige Dinge zu erzählen, die ich unter den gegebenen Umständen leider nicht persönlich sagen kann.»

Man darf gespannt sein, wie sich das Liebes-Drama weiterentwickelt. Zumal sich die Kinder nun darauf einstellen müssen, dass die Frau, die ihr Papa küsst, ihre Cousine ist.

(L'essentiel/nih)