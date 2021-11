Bushidos Frau zeigt erstmals eines ihrer Töchterchen

Noch nie sei sie so müde gewesen, aber auch noch selten so glücklich, schreibt Anna-Maria Ferchichi in ihrer Story auf Instagram. Auf dem Foto hält sie eine ihrer drei kleinen Töchter im Arm. Mit Mützchen und kuschliger Decke. Die Mutter von insgesamt acht Kindern kommentiert das Foto: «Ich möchte mich für all die lieben Glückwünsche bedanken, ich war noch nie so müde in meinem Leben, aber auch noch selten soooo glücklich!»

Bushido postet auch Babyfoto

Beim Anblick seiner jüngsten Töchter wird auch der Musiker ganz sanft und schlägt leise Töne an: «Unsere Mädchen sind so putzig, es ist unglaublich, sie in Anna-Marias Armen zu sehen», sagt Bushido und postete, kurz nach der Geburt der kleinen Leonora, Naima und Amaya, ein Foto vom Köpfchen eines der drei Babys.

«Die Rolle ihres Lebens»

Die Drillings-Mädchen kamen am 11. November per Kaiserschnitt in Berlin zur Welt. Der Kindsvater wollte ursprünglich bei der Geburt gar nicht mit im Gebärzimmer dabei sein. Er hatte Angst, er könnte ohnmächtig werden und schließlich sollte sich das ganze Krankenhausteam nur auf seine Frau und seine drei Mädchen konzentrieren. Der 43-Jährige überlegte es sich schlussendlich aber doch noch anders.

Zu «Bild» sagte der Familienvater: «Trotz Kaiserschnitt kümmert sie sich selbst um alle drei Babys und stillt». «Ich ziehe den Hut vor meiner Frau. Sie ist eine absolute Vollblutmama. Es ist die Rolle ihres Lebens, Mama zu sein», sagt der Berliner voller Stolz über seine Frau.

(L'essentiel/Angela Rosser)