Fürstin Charlène ist auf dem Heimweg nach Monaco

Ende Oktober wurde bekannt gegeben, dass Fürstin Charlène von Monaco heimkehren kann. Nun ist es so weit: Wie die «Bild» berichtet, hat die gebürtige Südafrikanerin am Sonntagabend ihre Rückreise angetreten. Kurz vor 23 Uhr soll sie den Privatjet, der zuvor von Monaco nach Durban geschickt worden war, betreten haben. Eine Sprecherin bestätigt gegenüber der Zeitung: «Die Prinzessin ist gut gelaunt und freut sich auf die Heimkehr.»

Für den Tierschutz reiste Charlène Anfang des Jahres nach Südafrika. Ihr Aufenthalt dort aber wurde immer länger. Gesundheitsprobleme und mehrere komplizierte Operationen ließen einen Flug zurück zu ihrem Mann, Fürst Albert II, und ihren Zwillingen Gabriella und Jacques nicht zu. Auslöser war ein vor ihrer Reise durchgeführter kieferchirurgischer Eingriff, der zu einer Entzündung geführt hatte. Sie hatte sich in Südafrika unter anderem einer Operation unter Vollnarkose unterziehen müssen.

Gerüchte um eine Ehe-Krise

Der Langzeitaufenthalt von Charlène in Südafrika hatte in den sozialen Medien Spekulationen zu einer möglichen Trennung von Fürst Albert II. sowie zu einer möglichen Rückkehr der Fürstin in ihre alte Heimat genährt. Die ehemalige Profi-Schwimmerin beteuerte dagegen immer wieder in Interviews, wie sehr sie ihren Gatten und vor allem auch die Kinder vermisse.

Ebenso der 63-Jährige bestritt in diversen Statements die anhaltenden Gerüchte um eine Ehe-Krise. Ihr Mann hatte sie mit den beiden Zwillingen Gabriella und Jacques (beide sechs) mehrmals in Südafrika besucht.

(L'essentiel/Yasmin Rosner/DPA)