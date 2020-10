Harald Glööckers Auto kollidiert mit LKW

Harald Glööcker (55) ist nicht nur für seine extravaganten Modekreationen bekannt, sondern erfreut seine Follower auf Social Media auch immer wieder mit schillernden, unterhaltsamen Postings. Doch bei seinem letzten Beitrag dürfte vielen seiner rund 35.000 Fans das Herz in die Hose gerutscht sein: Glööckler beschreibt in seiner letzten Instagram-Story, dass er in einen schrecklichen Verkehrsunfall verwickelt war.

«Ein Lastwagen zog rechts über die linke Spur», erinnert sich der Designer an das schreckliche Erlebnis. «Mein Fahrer hat sofort gebremst, aber der Weg war zu kurz und wir knallten kräftig gegen den Lastwagen.» Glücklicherweise sei sowohl ihm als auch seinem Fahrer nichts passiert, nur ein bisschen Nackenschmerzen würden dem Modezar noch zu schaffen machen. In seinem Posting bedankt sich Glööckler ganz besonders bei den Helfern vor Ort und bei der schnellen Reaktionsfähigkeit seines Fahrers. «Wir könnten tot sein», schließt er seine Nachricht und ist sich sicher: «Mein Schutzengel war mit mir unterwegs.»

Auch seine zahlreichen Fans sind froh, dass der deutsche Modekönig einer größeren Katastrophe entgangen ist und schicken eine Flut an Genesungswünschen. «Ich wünsche Ihnen, dass sie den Schock schnell überwinden», kommentiert ein Fan die Nachricht und auch ein anderer User ist froh über den glimpflichen Ausgang des Unfalls: «So ein Glück, dass Ihnen nichts passiert ist. Mögen ihre Schutzengel weiterhin so gut auf Sie aufpassen.»

(L'essentiel/red)