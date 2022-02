J.Lo fürchtete sich vor Liebescomeback

Sie sorgten 2021 für das Liebescomeback des Jahres: Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49). Anfang der 2000er kamen die Sängerin und der Schauspieler bereits ein erstes Mal zusammen, doch 2004 hatten sie sich nach ihrer Verlobung bereits wieder getrennt. Und nun – nach all der Zeit – haben «Bennifer» einen Neuanfang gewagt. Allerdings gehen sie bei diesem Mal ihre Beziehung ganz anders an.

«Ich bin so froh, glücklich und stolz, dass ich mit ihm zusammen sein kann. Es ist so eine schöne Liebesgeschichte, dass wir eine zweite Chance bekommen haben», schwärmt J.Lo im Interview mit «People». Sie seien an einem wundervollen Punkt in ihrem Leben angelangt, in dem es ihr nie zuvor besser ging. Das Ganze fühle sich auch anders an als vor rund 20 Jahren. «Wenn du jemanden findest und ihn wirklich, wirklich liebst - und du bekommst eine zweite Chance? Dann ist das etwas wirklich Seltenes, Kostbares und Wunderschönes.»

Angst vor dem zweiten Anlauf

Die Schauspielerin gibt allerdings auch zu, dass sie «ein bisschen Angst» verspürte, als sie und Affleck sich wieder annäherten. Grund dafür seien die negativen Erfahrungen von damals gewesen, die das Paar unter dem öffentlichen Druck gemacht hatte. Sie hatten ihre Beziehung «naiv» nach außen getragen und seien dabei «zertrampelt» worden.

Aus der Vergangenheit sollen die beiden gelernt haben. Jennifer wolle alles dafür tun, um die neue, alte Liebe zu beschützen. «Wir sind jetzt älter, wir sind smarter, wir haben mehr Erfahrung, wir stehen an unterschiedlichen Punkten in unseren Leben, wir haben nun Kinder, und wir müssen uns dieser Dinge sehr bewusst sein», erklärt sie.

Gemeinsam alt werden

Lopez sei glücklich, weil sie ihren Kindern nun beibringen könne, dass «wahre Liebe wirklich existiert». Manche Dinge könnten für die Ewigkeit sein, auch wenn diese vielleicht nicht in einer geraden Linie verlaufen. Sie alle erleben demnach gerade einen «sehr schönen Moment». Damit meint die 52-Jährige neben sich und dem Schauspieler auch ihre dreizehnjährigen Zwillinge Max und Emme, die aus einer vorangegangenen Ehe mit Marc Anthony (53) stammen. Der 49-jährige Affleck wiederum hat drei Kinder mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (49).

Auch über Affleck verliert die Künstlerin nur liebevolle Worte. «Ich bin so stolz auf den Mann, der er geworden ist.» Er habe sich zu dem Menschen entwickelt, der er immer hätte sein wollen. Sie habe das Gefühl, sie seien an denselben Punkt in ihrem Leben angekommen. Beide seien nun bereit, eine gesunde und stabile Partnerschaft zu führen. Zudem deutet die Sängerin an, dass sie es sich wohl vorstellen könne, zusammen mit Affleck alt zu werden. Ob die Hochzeitsglocken wohl irgendwann doch noch für die beiden läuten könnten?

(L'essentiel/Toni Rajic)