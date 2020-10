Muss Heidi wegen Seal zurück in die USA?

Als Heidi Klum ihren Ex-Mann Seal darüber informierte, dass sie mit ihren Kindern nach Deutschland fliegt, war er gar nicht begeistert. Die beiden diskutierten das sogar vor Gericht aus. Der Grund: Die Corona-Pandemie. Seal hat Angst, dass die USA die Grenzen schließt und er seine Kids längere Zeit nicht sehen kann.

Heidi und Seal haben einen Deal

Letztendlich gab Seal ihr dann doch die Erlaubnis nach Deutschland zu fliegen – allerdings unter einer Bedingung, wie RTL berichtet: Heidi muss wieder zurückfliegen, wenn sich abzeichnet, dass sie wegen drohender Grenzschließung nicht in die USA einreisen darf. Und das könnte aufgrund der immer steigenden Infektionszahlen tatsächlich eintreffen.

Ist der «GNTM»-Dreh in Gefahr?

Für das Model wäre das ein Problem: Denn Heidi ist wegen der Dreharbeiten zu «Germany's Next Topmodel» in Deutschland. Bei einer Rückreise in die USA steht die ganze TV-Produktion auf der Kippe. Ob Heidi jetzt zurückfliegt oder doch in Berlin bleibt, ist unklar.

