Modedesigner von Louis Vuitton stirbt mit 41 an Krebs

Zwei Jahre lang kämpfte Virgil Abloh gegen das kardiale Angiosarkom, eine seltene Form von Krebs. Wie «NBC» schreibt, informierte ein Post auf Instagram die Welt von Ablohs Tod. Er wurde 41 Jahre alt und hinterlässt eine Frau sowie zwei Kinder.

Abloh wurde durch seine Luxus-Streetwear-Marke Off-White berühmt und arbeitete als Creative Director für Kanye West. Seit 2018 war er künstlerischer Leiter beim französischen Luxuslabel Louis Vuitton.

LVMH-CEO bekundet Beileid

Der CEO der Luxus-Firma LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), Bernard Arnault, schreibt auf Twitter: «Wir sind schockiert über diese schreckliche Nachricht. Virgil war nicht nur ein genialer Designer und Visionär, er war auch ein Mann mit einer wunderschönen Seele und großer Weisheit.»

Er war einer der wenigen schwarzen Designer an der Spitze eines französischen Modehauses und der erste schwarze künstlerische Leiter bei Louis Vuitton. «Unsere Gedanken sind bei seiner Familie beim Verlust ihres Mannes, Vaters, Bruders, Sohn und Freund», schließt Arnaud auf Twitter.

In seiner Arbeit für Louis Vuitton sprach er sowohl ökologische als auch soziale Themen an und verbreitete bei seiner Januar-Show in Paris Botschaften gegen Rassismus und Homophobie. Nach eigenen Angaben wollte er seine Partnerschaft mit LVMH nutzen, «um die Chancen für unterschiedliche Menschen zu erweitern und mehr Gleichberechtigung und Inklusion in den von uns bedienten Branchen zu fördern».

(L'essentiel/Angela Rosser)