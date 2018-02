Er muss Kim Kardashians Hintern schminken

Kaum hat ihr drittes Kind das Licht der Welt per Leihmutter erblickt, wartet auf Kim Kardashian auch schon wieder die Arbeit. Am Strand von Malibu lässt sich die Frau von Rapper Kanye West (40) in einem weißen Bikini in Szene setzen.

Grund für das paradiesische Shooting ist aber nicht – wie man bei den Bildern vielleicht vermuten würde – ihr Po, sondern ihre neue Frisur. Seit kurzem trägt die Reality-Queen ihre Haare nämlich straff am Kopf geflochten. Die 37-Jährige bezeichnete sie unter einem Instagram-Foto als «Bo-Derek-Zöpfe», in Anlehnung an den Look der US-Schauspielerin aus dem 1979 erschienenen Film «Zehn – Die Traumfrau». Und genau die möchte der «Keeping Up with the Kardashians»-Star am Strand in Kalifornien auch nachstellen.

Puder für den Po

Mit dabei waren ein Team von Stylisten und Make-up-Artists – einer von ihnen hatte an diesem Tag auch alle Hände voll zu tun. Denn Kim schien eine Wiederholung der bösen Po-Schlagzeilen vom vergangenen Jahr unbedingt vermeiden zu wollen: Der Kardashian-Clan feierte damals den 38. Geburtstag von Kourtney am Strand von Puerto Rico. Dabei entstanden zahlreiche Nahaufnahmen von Kims Allerwertesten, die ihn mit all seinen Makeln zeigten. Die Mutter von mittlerweile drei Kindern war von den Paparazzi-Fotos ganz und gar nicht begeistert.

Daher sollte es beim Shooting in Malibu erst gar nicht so weit kommen. Ein fleissiger Visagist sorgte deshalb dafür, dass Kims berühmtestes Körperteil in jeder Minute makellos aussah. Vorsichtig puderte und cremte er abdeckendes Make-up auf Kims Po, während sie die Prozedur geduldig über sich ergehen lies.

Ob sich der ganze Aufwand für gerade mal zwei Twitter-Fotos gelohnt hat, sehen Sie in der Bildstrecke.

(L'essentiel/kao)