«Ich wusste nicht, was Homosexualität ist»

US-Schauspielerin Reese Witherspoon wuchs in einer behüteten Umgebung auf, in der keiner aus ihrer Familie mit ihr über Sexualität sprach. Und so musste sie erst bei einem Vorsprechen in Los Angeles etwas über die LGBT-Gemeinschaft erfahren.

«Niemand sprach mit mir über Sexualität, als ich ein Teenager war. Ich verstand nicht, was Homosexualität war. Meine Großeltern haben es mir nicht erklärt. Meine Eltern haben es mir nicht erklärt. Ich musste von jemandem lernen, den ich bei einem Vorsprechen in Los Angeles kennengelernt hatte.»

Die Oscar-Preisträgerin fügte während eines Gesprächs mit Regina King für die Variety-Serie «Actors on Actors» hinzu: «Wir haben einige der Gespräche [meiner Großmutter] eingearbeitet. Sie sagte: 'Homosexualität ist sehr selten, Reese. Das kommt nicht sehr oft vor.» Dieses Zitat verwendete Witherspoon später für das Drehbuch der Amazon-Serie «Little Fires Everywhere». Witherspoon war bei dem achtteiligen Drama als Produzentin tätig.

(L'essentiel/lm)