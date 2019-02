In den Achtzigern erlangte er Berühmtheit: Talk Talk-Sänger Mark Hollis ist tot. Das berichten mehrere britische Medien am Montagabend. Der Ausnahmekünstler wurde 64 Jahre alt. Die Todesursache ist derzeit noch unbekannt.

RIP Mark Hollis. Cousin-in-law. Wonderful husband and father. Fascinating and principled man. Retired from the music business 20 years ago but an indefinable musical icon.

Talk Talk - It's My Life (Live at Montreux 1986) https://t.co/eGRfLWHt6r