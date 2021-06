Pink-​​Floyd-​​Musiker beschimpft Mark Zuckerberg

Roger Waters, der langjährige Bassist, Sänger und Komponist von Pink Floyd, hat das Heu definitiv nicht auf derselben Bühne wie Mark Zuckerberg beziehungsweise dessen Social-Media-Dienste Facebook und Instagram. Das wurde dieser Tage wieder klar, als der 78-Jährige in Mexiko bei einer Veranstaltung zur Befreiung des inhaftierten Julian Assange auftrat.

Dabei gab er eine Anekdote zum Besten, die seine Meinung zu den Zuckerberg-Plattformen klar widerspiegelt. So sei er angefragt worden, ob Facebook den Song «Another Brick in the Wall Part II» verwenden dürfe, um Insta mit einem Filmclip zu bewerben. «Es ist ein Angebot von Mark Zuckerberg an mich», zitiert ihn das Magazin «Futurezone». Er habe dafür eine «riesige Summe» angeboten bekommen, was ihn aber nicht zu überzeugen vermochte: «Die Antwort ist: Fuck you», so der Musiker. «No fucking way».

Waters bezeichnete Zuckerberg weiter als «einen der mächtigsten Idioten der Welt», der versuche, «absolut alles zu übernehmen.» An diesen «Bullshit» wolle er keinen Beitrag leisten, so Waters weiter.

Als Grund für die Anfrage habe Zuckerberg angegeben, die Grundstimmung des Songs sei noch heute «weit verbreitet» und «notwendig», wie heise.de schreibt. Die Bedeutung des Songs sei «zeitlos». Waters kommentierte, Zuckerberg wolle das Lied nutzen, um Facebook und Insta noch größer machen, damit sie die Menschen weiter zensieren könnten – und um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit mehr über Assanges Schicksal erfahre.

(L'essentiel/trx)