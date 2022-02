«Walking Dead»-​​Star Moses J. Moseley ist tot

Traurige Nachrichten für Fans der Erfolgsserie "The Walking Dead": Der Darsteller Moses J. Moseley ist mit nur 31 Jahren überraschend gestorben. Er wurde in Stockbridge, Georgia tot aufgefunden. Die Todesursache ist nicht bekannt. Moseley verkörperte in «The Walking» die Figur Mike. Er war einer von Michonnes (Danai Gurira) Lieblingszombies.

Sein Manager äußerte sich gegenüber «People» dazu: «Moses war ein wunderbarer Mensch, und wenn man die Gelegenheit hatte, ihn zu treffen, hat er einem den Tag versüßt. Er war sehr talentiert, er war ein großartiger Freund, einer von denen, den man für alles anrufen konnte. Er war immer begeistert vom Leben und der Arbeit in der Unterhaltungsbranche.» Auch der Sender AMC meldete sich zu Wort und schrieb auf Twitter: «Unsere Gedanken und Gebete sind bei unserem #TWDFamilienmitglied Moses J. Moseley».

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022

Moseley war neben "The Walking Dead" auch in den Serien «Watchmen» und «Queen of The South» sowie in dem Film «Volumes of Blood: Horror Stories» zu sehen. Daneben war er als Model tätig.

(L'essentiel/red)