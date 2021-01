Betrüger stehlen halbe Million von Pietro Lombardi

Sänger Pietro Lombardi wurde Opfer von Kreditkartenbetrügern. Diese sollen ihm eine halbe Million Euro geklaut haben, wie er in einem Video publik machte. «Ich bin ein ehrlicher Mensch, ich rede nicht viel über Probleme.», so der 28-Jährige. «Aber jetzt kann ich euch ehrlich sagen: Das Jahr war kein schönes Jahr für mich.»

Der ehemalige DSDS Gewinner des Jahres 2011 trennte sich letztes Jahr von seiner Freundin Laura Maria, musste wegen der Corona-bedingten Absage von zahlreichen Konzerten und Veranstaltungen finanzielle Einbussen verzeichnen.

Und: «Anfang des Jahres ist noch etwas passiert, was mich echt traurig gemacht hat, was mich in so ein Loch fallen lassen hat. Ich wurde Anfang des Jahres Opfer von Kreditkartenbetrug. Und wir reden hier nicht von 1000 oder 5000 Euro. Es wurde mir eine halbe Million Euro geklaut!», gesteht Lombardi.

Lombardi bemerkte Betrug erst später

Den Betrug hat der Vater des 5-jährigen Alessios, den er aus der Beziehung zu der ehemaligen DSDS-Kandidatin Sarah Lombardi hat, erst spät bemerkt. «Zu Beginn ist es nicht aufgefallen, weil es von meiner zweiten Kreditkarte war, die ich nie benutze.»

Die Übeltäter konnten bislang noch nicht ausgemacht werden. Die Ermittlungen dazu liefen bereits seit einem Jahr. «Ich hoffe, das wird alles noch geklärt. Ich bin traurig, denn ich arbeite echt hart und dann so was.»

Der Deutsche mit italienischen Wurzeln stammt ursprünglich aus einfachen Verhältnissen und geht nach eigenen Angaben sparsam mit seinem Geld um. «Es ist komisch und traurig, aber ich lass mich von so was nicht runtermachen. Die Geburt meines Sohnes hat mir gezeigt, dass Geld lange nicht alles ist. Aber klar, traurig macht es mich schon. Hoffentlich war der Betrüger ein armer Mann, der das Geld gut gebrauchen kann.»

(L'essentiel/Bianca Lüthy)