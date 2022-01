«Full House»-​​Kollegen tragen Bob Saget zu Grabe

Die Unterhaltungsbranche trauert seit einer Woche um Comedian und Schauspieler Bob Saget, der im Alter von 65 Jahren überraschend verstorben ist. Am Freitag wurde er nun im Mount-Sinai-Friedhof auf den Hollywood Hills beerdigt, der größten jüdischen Ruhestätte Kaliforniens. Mindestens 300 Gäste waren laut Tmz.com anwesend, darunter seine Ehefrau Kelly Rizzo (42) und zahlreiche weitere prominente Gesichter.

So erwiesen ihm die Zwillinge Mary Kate und Ashley Olsen (35), die in «Full House» abwechselnd Bobs Serientochter spielten, die letzte Ehre. Ebenfalls aus dem Cast der Sitcom anwesend waren Jodie Sweetin (39) und Candace Cameron Bure (45). Weiter wurden die Comedian-Kollegen Chris Rock (56) und Dave Chapelle (48) an der Beerdigung gesichtet.

Zu den acht Sargträgern gehörten unter anderem die «Full House»-Co-Stars John Stamos (58) und Dave Coulier (62), Gitarrist John Mayer (44) sowie Netflix-Co-CEO Ted Sarandos (57). Ersterer schrieb wenige Stunden vor der Beisetzung auf Twitter: «Heute wird der schwerste Tag meines Lebens sein. Gott, gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, den Unterschied zu erkennen.»

Polizei schließt Drogenmissbrauch aus

Die Todesursache von Bob Saget ist noch immer Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die zuständige Polizeibehörde schließt Drogenmissbrauch und Verbrechen jedoch bereits aus. Der Komiker wurde am 9. Januar tot im Ritz-Carlton-Hotel in Orlando, Florida, aufgefunden. Am Abend zuvor hatte er noch einen Stand-up-Auftritt gehabt. Im Anschluss postete er auf Twitter gar ein Selfie von sich und schwärmte von der Show.

Bob hinterlässt aus seiner ersten Ehe mit Sherri Kramer (65) drei Kinder, die Zwillinge Aubrey und Lara sowie Jennifer. Er spielte in der US-Kultserie «Full House» den Witwer Danny Tanner, der nach dem Tod seiner Frau mit dem Familienalltag mit seinen drei Töchtern überfordert ist. Die Serie lief von 1987 bis 1995 acht Staffeln lang. Von 2016 bis 2020 strahlte der Streamingdienst Netflix die Fortsetzung «Fuller House» aus, die sich auf eine von Dannys Töchtern, DJ Tanner, konzentrierte.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)