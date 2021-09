Rapper Sido angelt sich Vanessa Mai

Schon 2020 zählte das «Angelcamp» von Entertainer Jens «Knossi» Knossalla (35) und Rapper Sido (40) zu einem der erfolgreichsten Internet-Events. 72 Stunden lang stellten sich die beiden zusammen mit Manny Marc (41) von den Atzen und dem Youtuber UnsympathischTV (26) lustigen Challenges rund ums Thema Angeln. Zu den prominenten Gästen gehörten damals Youtuber MontanaBlack (33), Sänger Pietro Lombardi (29) und Rapper Frauenarzt (42). Zeitweise sahen rund 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gleichzeitig auf der Online-Plattform Twitch zu.

Jetzt geht der Angel-Spaß in die zweite Runde: Von 9. bis 12. September findet das Camp abermals statt. In diesem Jahr spannt Rapper Sido mit niemand geringerem als Schlagerstar Vanessa Mai zusammen. Die 29-Jährige wird mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 72 Stunden lang live um die Wette angeln. Ebenso wieder mit dabei: Kool Savas. Der 46-Jährige war bereits in der letzten Ausgabe vom «Angelcamp» zu sehen.

Mai macht's spannend

«Ich freu mich», schrieb Vanessa Mai in einem Post auf Instagram, der ihre Teilnahme am «Angelcamp 2» ankündete – mehr verriet die Musikerin aber bislang nicht. Knossi, der selbst ernannte «König des Internets», und die Schlagersängerin kennen sich übrigens schon länger: Der Entertainer war nämlich in der Youtube-Show «On Mai Way» zu Gast.

In dem von Vanessa Mai moderierten Talkshow-Format kam der 35-Jährige ganz schön ins Schwitzen. Er musste nämlich auf einem Laufband joggend Fragen beantworten und dabei singen. Jetzt scheint sie sich mit einem Auftritt in der Angelshow revanchieren zu wollen.

«Eigentlich aus einer Schnapsidee»

Über die Streaming-Plattform Twitch haben sich Sido und Knossi kennengelernt. Der Rapper fand den Entertainer aus Baden-Baden interessant und kontaktierte ihn prompt. «Irgendwann war Knossi dann mal bei mir und wir wollten angeln gehen», erzählt der Rapper im «OMR Podcast».

Knossi habe dann vorgeschlagen, das einfach mal zu Streamen. «Dann haben wir unsere Teams involviert und daraus ist das Angelcamp entstanden. Eigentlich aus einer Schnapsidee», so Sido. Das «Angelcamp 2» läuft von 9. bis 12. September auf der Streamingplattform Twitch.

