Michael Wendler teilt Nachricht seiner toten Mutter

Der Vater des Schlagerstars versuchte seine Ex-Frau mehrmals anzurufen, sie hob jedoch nicht ab. Als sie ihm dann auch die Türe nicht öffnete, kontaktierte er die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fanden die leblose Frau in der Wohnung. Die Mama vom Wendler ist an einem Herzinfarkt gestorben.

Der Musiker ist aktuell in Florida und hatte zuletzt keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter. Auf Telegram erklärte er, dass man sich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten voneinander distanzierte. Mit seinem Verschwörungswahn soll es jedoch nichts zu tun haben.

Mutter kritisierte Laura

Im Anschluss teilte er noch eine Sprachnachricht mit seinen Followern, auf welcher die 73-Jährige zu hören ist. Sie wandte sich dabei offenbar an einen Freund vom Wendler und bittet diesen: «Wenn du mit Michael sprichst, dann sag ihm nochmal, dass es mir ganz aufrichtig leid tut. Das wollte ich eigentlich der Laura nicht antun. Ich wollte keinen von beiden beleidigen. Sind ja beides liebe Menschen.»

Ob es sich dabei wirklich um eine Sprachnachricht der verstorbenen Frau handelt, ist fraglich. Klar ist aber, dass die Mutter des Schlagerstars immer wieder Kritik an Laura übte. So bezeichnete sie die 20-Jährige als ein «Puppe zum Spielen». Zudem meinte sie in einem Interview: «Was hat die schon geleistet, außer sich auszuziehen?»

(L'essentiel/slo)