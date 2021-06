Mariah Carey steht Britney Spears zur Seite

Im Rechtsstreit um die Vormundschaft für Britney Spears hat US-Popstar Mariah Carey ihre Unterstützung für ihre Kollegin bekundet. «Wir lieben dich Britney!!! Bleib stark», schrieb die 51-Jährige auf Twitter. Spears (39) hatte am Mittwoch bei einer Anhörung vor Gericht klargestellt, dass sie sich ein Ende ihrer Vormundschaft über ihre Person und ihre Finanzen wünscht und insbesondere gegen ihren Vater schwere Vorwürfe erhoben.

Nachdem die Sängerin wegen beruflicher und privater Probleme psychisch zusammengebrochen war, hatte ein Gericht 2008 entschieden, ihrem Vater die Vormundschaft zu übertragen. Seither verwaltete James Spears das Vermögen und andere Anliegen seiner berühmten Tochter. Später wurden zusätzlich ein Finanztreuhänder und eine weitere Person als Co-Vormund bestellt.

Auch die Sängerin Halsey (26) äußerte sich auf Twitter: «Ich bewundere ihren Mut, heute für sich selbst zu sprechen.» Der Sänger Justin Timberlake (40), ein Ex-Freund von Spears, hatte auf Twitter geschrieben, dass er und seine Frau Jessica Biel der Sängerin ihre Liebe und «volle Unterstützung» senden.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.



Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.



No woman should ever be restricted from making decisions about her own body.