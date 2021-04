Meghan wird zur Zielscheibe von TV-​​Moderator Morgan

In einem neuen Interview mit dem US-Sender «Fox» wettert Piers Morgan (56) mal wieder gegen Herzogin Meghan (39) und verlangt von ihr und Prinzen-Gatte Harry (36), dass sie explizit die Namen jener nennen, die sie im Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey (67) beschuldigt haben.

Der britische TV-Moderator kündigte Anfang März nach einem Ausraster vor laufender Kamera, bei dem er nach einer Diskussion über Meghan mitten in der Sendung den Raum verließ, seine Stelle bei der Nachrichtensendung «Good Morning Britain». Nun resümiert er im ersten Interview nach seinem Abgang: «Es ist jetzt ein Monat vergangen und ich hatte viel Zeit, um darüber nachzudenken – und offen gesagt, glaube ich immer noch nichts von dem, was sie erzählt haben».

Und er legt nach: «Ihr beschuldigt Leute im Palast, unsäglich grausam zu sein, weil sie den Ruf der königlichen Familie zu schützen versuchen? Wenn das wahr ist, dann gebt uns die Namen dieser Leute und lasst sie uns fragen, ob das wahr ist!»

«17 Behauptungen völlig unwahr»

So findet Morgan es «unmöglich zu glauben», dass der Palast einer selbstmordgefährdeten Frau – also Meghan – gesagt haben soll, sie dürfe sich aus Image-Gründen keine Hilfe holen. «Ihr zu glauben, wäre so, als würde ich Pinocchio glauben», so der TV-Star.

Außerdem meint er: «Siebzehn verschiedene Behauptungen der beiden haben sich inzwischen entweder als völlig unwahr, massiv übertrieben oder unbeweisbar erwiesen.» So stellte sich etwa die Aussage des Paares, sie hätten drei Tage vor der offiziellen Trauung geheiratet, zumindest rechtlich gesehen, als inkorrekt heraus.

Gut möglich jedoch, dass Meghan sich hierbei einfach unklar ausgedrückt hat. So ist es nicht undenkbar, dass die inoffizielle Zeremonie unter sechs Augen lediglich für sie und Harry von größerer Bedeutung war als das große TV-Spektakel.

Morgan bezweifelt Rassismus gegen Archie

Weiter hält Morgan die Andeutung der Sussexes, dass Klein-Archie wegen seiner Hautfarbe keinen Prinzentitel bekommen haben soll, für Schwachsinn. Laut Protokoll kriegen nämlich nur Kinder und Enkelkinder der Queen sowie Großenkelkinder, die in der direkten Erbfolge stehen, wie etwa Prinz George (7), einen solchen Titel. Dies trifft auf Meghans und Harrys Kind nicht zu.

Der Palast machte bei dieser Regelung jedoch zuvor bereits Ausnahmen und verlieh etwa Prinz Williams und Herzogin Kates zwei jüngeren Kindern Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) dennoch einen HRH-Titel. Was für Meghan und Harry besonders bitter ist: Ohne diesen Titel wird Archie keine staatliche Sicherheit zur Verfügung gestellt.

