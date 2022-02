Queen hat in jeder Tasche einen Fleischerhaken

Der 6. Februar 1952 ist der Tag, an dem sich das Leben der damaligen Prinzessin Elizabeth Alexandra Mary für immer änderte. Nach dem frühen Tod ihres Vaters wurde aus der 25-Jährigen die Königin von England. «Sie saß aufrecht und akzeptierte ihr Schicksal», erinnert sich ihr Privatsekretär an jenen Moment, als sie die Nachricht erfuhr.

Zu diesem Zeitpunkt weilte Elizabeth mit ihrem Mann Prinz Philip in Kenia auf ihrer ersten Commonwealth-Tour. Erst am 7. Februar betrat sie somit zum ersten Mal als Queen britischen Boden – bis zu ihrer offiziellen Krönung am 2. Juni 1953 dauerte es allerdings über ein Jahr. Dennoch: 2022 begeht die Monarchin ihr 70-jähriges Jubiläum auf dem britischen Thron. Hier sind sieben überraschende Fakten über die Königin.

Ihre erste E-Mail

Queen Elizabeth ist bekannt dafür, stets mit der Zeit zu gehen. So ließ sie nicht nur ihre Krönung im TV übertragen, sondern wagte sich auch rasch ans Internet. 1976 soll sie ihre erste E-Mail verschickt haben – und zwar von einer britischen Armee-Basis aus.

Sie erhielt eine Goldene Schallplatte

Die heute 95-Jährige wurde als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Diese Ehrung erhielt sie für das Album «Party at the Palace», das 2002 anlässlich ihres Goldenen Jubiläums auf einer Gartenparty im Buckingham-Palasts aufgezeichnet wurde. Innerhalb der ersten Woche nach dem Erscheinen verkaufte es sich über 100’000 Mal.

Sie ist ein «special bond girl»

Bei den «Bafta»-Awards wurde die Monarchin als «special bond girl» ausgezeichnet. Der Grund: Im Rahmen der Eröffnung der Olympischen Spiele 2012 in London war sie in einem kurzen Einspielfilm mit James Bond, dargestellt von Daniel Craig, zu sehen. Im Clip flog sie mit dem britischen Geheimagenten in einem Helikopter übers Stadion, aus dem sie dann mit einem Fallschirm absprang. Natürlich wagte sie den Sprung nicht selbst. Stuntman Gary Connery übernahm den Part.

Sie brachte ihr eigenes Tafelwasser in die Schweiz

Tatsächlich war Königin Elizabeth erst einmal für offizielle Termine in der Schweiz. «Ich war wahrscheinlich nur deshalb noch nie hier, weil es nach dem Krieg für mich schon zu spät war, um noch Ski fahren zu lernen», sagte die Monarchin damals zur «Schweizer Illustrierten». Vom 29. April bis 2. Mai 1980 besuchte sie die Städte Basel, Bern, Luzern, Zürich und Genf – und hatte schweres Gepäck dabei. In einem ihrer Koffer sollen sich zahlreiche Flaschen Tafelwasser befunden haben, die sie für ihren Nachmittagstee benötigte.

Zudem wurde während ihres Besuches in Zürich der Strom abgestellt. Demonstranten haben lautstark auf den Straßen protestiert, weshalb ihnen die Polizei kurzerhand den Strom abdrehte. Die Königin selbst soll davon nichts mitbekommen haben.

Sie hat einen metallenen Fleischerhaken in ihrer Tasche

Kein Witz! Tatsächlich führt die Königin in ihrer Handtasche einen metallenen Fleischerhaken mit. Diesen verwendet sie, um ihre Tasche bei Banketten an den Tisch hängen zu können. Weiters befinden sich in dem Accessoire: Glücksbringer, Familienfotos, Schokodrops für ihre Hunde und Make-up. Außerdem nutzt sie es als Kommunikationsmittel: Trägt sie die Tasche an der linken Hand, ist alles in bester Ordnung. Trägt sie sie rechts, ist sie von ihrem Gesprächspartner gelangweilt.

Über Erdbeeren im Januar ist sie «not amused»

Auch für Queen Elizabeth ist Nachhaltigkeit ein Thema. So sei ihr Sparsamkeit wichtig und Obst und Gemüse müssen demnach zur Jahreszeit passen. Ihr ehemaliger Küchenchef Darren McCrady wurde einst mit den Worten zitiert: «Versuch ruhig mal, der Queen im Januar Erdbeeren zu servieren. Das gibt echten Ärger.»

Maiglöckchen möchte sie nicht geschenkt bekommen

Für ihren trockenen Humor ist die Königin bekannt. Bei der «Chelsea Flower Show» 2016 erhielt die Monarchin einen Strauß Maiglöckchen. Wie Gärtnerin Jekka McVikar gegenüber «Hello» erzählt, wurden diese Blumen in der Geschichte oft als Gift genutzt. Die Queen habe auf das Geschenk daher mit folgenden Worten reagiert: «Das ist schon der zweite Strauß, den ich diese Woche bekomme. Vielleicht wollen die Leute mich tot sehen.»

(L'essentiel/Katrin Ofner)