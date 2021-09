Deshalb bleibt Philips Testament versiegelt

Im April ist Prinz Philip kurz vor seinem 100. Geburtstag an Altersschwäche gestorben. Es wurde getrauert, zurückgeblickt – und über das Erbe spekuliert. Doch nun wurde bekannt: Das Testament des Prinzgemahls wird für die nächsten 90 Jahre unter Verschluss bleiben und somit nicht öffentlich einsehbar sein. Wie die «BBC» berichtet, hat das Gericht diesen Entschluss bereits im Juli in einem privaten Verfahren gefällt.

Der zuständige Richter Sir Andrew McFarlane begründetet die Geheimhaltung des Nachlasses damit, dass die «Würde der Herrscherin und der ihr nahestehenden Familienmitglieder» bewahrt werden müsse. «Es ist notwendig, den Schutz der wirklich privaten Aspekte des Lebens dieser begrenzten Gruppe von Personen zu verstärken», so McFarlane.

30 versiegelte Royal-Testamente

Er selbst kenne den Inhalt des Testaments nicht und sehe keinen Grund dafür, wieso die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis gesetzt werden sollte. Im Jahr 2111 könnte sich dies jedoch ändern. Laut dem britischen Sender wird dann nämlich erneut ein Gericht darüber entscheiden, ob der letzte Wille des verstorbenen Gatten von Königin Elizabeth II (95) für die Allgemeinheit zugänglich sein soll.

So absurd es auch klingen mag: Die Geheimhaltung des Dokuments ist nichts Außergewöhnliches. So ist es seit über einem Jahrhundert üblich, dass die britische Krone das zuständige Gericht nach dem Tod eines hochrangigen Mitglieds der königlichen Familie darum bittet, deren Testament unter Verschluss zu halten. McFarlane gibt gegenüber «BBC» an, dass er als Präsident der Familienabteilung des Obergerichts einen Safe mit mehr als 30 versiegelten Testamenten von verstorbenen Mitgliedern der Royal-Familie verwalte.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)