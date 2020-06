Robbie Williams und Ehefrau teilen ekliges Hobby

Wie der DailyStar berichtet, pinkeln der Sänger (46) und seine Frau Ayda (41) gerne absichtlich in die Swimming Pools ihrer Promi-Freunde. «Ich habe gestern in den Pool gepinkelt. Ich gehe zu den Häusern anderer Leute, um in ihre Pools zu pinkeln», so das ehemalige «Take That»-Mitglied.

«Mein Revier markieren»

Williams verglich sich mit einem Hund und bezeichnete diese bizarre Angewohnheit scherzhaft als «sein Revier markieren»: «Dann ist es mein Pool. Ich besitze ihn.»

Das Duo gab auch zu, gerne mal unter der Dusche Wasser zu lassen - dies sei jedoch nicht ganz so aufregend. «Ich habe auch schon beim Duschen gepinkelt, aber es ist bei uns Frauen eher ein Dribbeln, wo Männer zielen können», berichtet Ayda von ihren Erfahrungen im Nassbereich.

Während die beiden stolz auf ihr ungewöhnliches Urin-Hobby zu sein scheinen, zeigen sich ihre Fans in den sozialen Medien eher angeekelt.

Fans sind angewidert

«Robbie Williams und seine Frau, die darüber scherzen, dass sie es lieben, in den Pool anderer Leute zu pinkeln, haben mich wirklich ein bisschen krank gemacht!» gestand ein schockierter Fan. Ein anderer stimmt ihm zu: «Ich bin völlig angewidert. Das ist nicht einmal lustig!».

Erst vor kurzem gestand das Paar, das mittlerweile seit zehn Jahren verheiratet ist und vier gemeinsame Kinder hat, dass bei den beiden während des Corona-Lockdowns im Bett eher tote Hose geherrscht hat.

(L'essentiel/dob)