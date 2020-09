Topmodel Nicole lässt Brad im Regen stehen

Für ein schnelles, romantisches Wochenende mal kurz nach Südfrankreich? Für das deutsche Topmodel Nicole Poturalski (27) kein Problem. Ist sie doch an der Seite von Oscarpreisträger Brad Pitt (56, Once Upon A Time ... In Hollywood) am vergangenen Wochenende in den Flieger gestiegen, um mit der neuen Flamme in den Liebesurlaub auf sein Weingut-Anwesen Chateau Miraval zu jetten. Seit das Paar zusammen abhob, sehen viele Medien schon die nächste Hollywood-Romanze am Horizont auftachen – und dass, obwohl sich weder Poturalski noch Pitt offiziell über ihre Beziehung geäußert haben.

Romantikreise endet nach drei Tagen

Die gemeinsame Zeit am südfranzösischen Weingut war dann aber doch ziemlich knapp bemessen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat Poturalski nach nur drei Übernachtungen Frankreich wieder hinter sich gelassen und ist zurück nach Berlin zu ihrem sechsjährigen Sohn und ihrem Noch-Ehemann, Szene-Gastronom Roland Mary (68). Der Abschied von Pitt soll sich laut Bericht auch wie das traurige Ende einer Filmromanze abgespielt haben: Brad soll nach Nicoles Abreise im Nieselregen gestanden haben und nur in Begleitung eines Bekannten seine Weinberge inspiziert haben. Kurz darauf will man den Hollywood-Star wieder am Pariser Flughafen gesehen haben, wie er mit seinem Jet in die USA abreist.

Rückkehr in die USA

Dort stehen ihm nämlich noch Gerichtstermine im Zuge des Scheidungsverfahren von Angelina Jolie (45) bevor. Noch immer sind nicht alle finanziellen Fragen und das Sorgerecht über die sechs gemeinsamen Kinder vollständig geklärt. Eine Model-Schönheit an seiner Seite wäre vermutlich zu viel Ablenkung für den Hollywood-Beau. Dass Pitt und Poturalski es aber trotzdem immer wieder schaffen, sich unentdeckt zu sehen, haben sie bereits in der Vergangenheit bewiesen.

(L'essentiel/red)