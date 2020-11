Dankt die Queen nächstes Jahr ab?

Seit fast 70 Jahren sitzt Queen Elizabeth II. (94) auf dem britischen Thron. Damit soll laut Robert Jobson (64), Autor der Biografie «Diana: Closely Guarded Secret» und weiterer Bücher über die britische Königsfamilie, im Jahr 2021 Schluss sein. Jobson hat am Sonntag in der Talkshow The Royal Beat gemutmaßt: «Ich glaube immer noch fest daran, dass die Queen zurücktritt, wenn sie 95 wird.»

Queen Elizabeth wird am 21. April 2021 ihren 95. Geburtstag feiern. Der Ehemann der Königin, Prinz Philip, hatte sich ebenfalls in diesem Alter von den öffentlichen Aufgaben zurückgezogen.

Spekuliert wird schon lange

Schon Ende 2019 schrieb der britische Express, dass laut Insidern Thronfolger Prinz Charles (70) in den Startlöchern stehe und nach dem 95. Geburtstag seiner Mutter als König übernehmen werde. «Ihre Majestät ist sich ihres Alters bewusst und möchte sicherstellen, dass der Übergang der Krone nahtlos verläuft», wurde damals ein hochrangiges Ex-Mitglied des königlichen Hofstaats zitiert.

Queen Elizabeth II. wurde 1953 zur Königin gekrönt, nachdem ihr Vater König George VI. im Alter von 56 Jahren starb. Prinz Charles ist mittlerweile 70 Jahre alt und wartet so lange wie kein anderer Thronfolger zuvor darauf, König zu werden.

(L'essentiel/Christina Duss)