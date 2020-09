Kanye geht bei Gottesdienst über's Wasser

In einem Podcast-Interview hat Musiker Kanye West (43) kürzlich ausgeplaudert, dass er im vergangenen Jahr knapp 50 Millionen US-Dollar in seine Gottesdienst-Veranstaltungen gebuttert hat. Dabei fließt das meiste Geld für seinen so genannten «Sunday Service» in die Reisekosten seiner über hundertköpfigen Pilgerschar, in ihre Ausstattung mit Kirchenuniformen und in das technische Equipment, das für die Messen notwendig ist.

Kanye geht über's Wasser

Einen Eindruck, wie ausgeklügelt Kanyes Technik-Konzept ist, hat seine Ehefrau Kim Kardashian (39) in ihrer Instagram-Story festgehalten. Zusammen mit ihren Kindern North (7) und Saint (4) begleitete sie am Sonntag Kanye zu seinem Gottesdienst nach Atlanta. Zuletzt hatten Kanyes Messen immer auf seiner Ranch im US-Bundesstaat Wyoming stattgefunden. Doch für diesen Auftritt im südlichen Bundesstaat Georgia hat sich der berufene Musiker etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Mit seinen beiden Kindern an den Händen schreitet er über einen Teich auf die versammelten Kirchengänger zu. Auch sie stehen in der Mitte des Gewässers und schicken ihre Gebete und Lobgesänge in den Himmel. Auch der anwesende, mit Kanye befreundete Pastor ist von so viel Dramatik ganz ergriffen: «Ich sehe diese feinen Männer und Frauen wie sie singen und über das Wasser zu laufen scheinen», lobt er in Kims Clip den andächtigen Aufmarsch. «Mein Geist erinnert sich daran, als Jesus Petrus einlud, über das Wasser zu gehen.» Nach dem Auftakt in Atlanta wird vermutet, dass Kanye und der Pastor ihre «Sunday Service»-Tour weiter fortsetzen. Im November 2019 hatten sie zum ersten Mal zusammengearbeitet.

