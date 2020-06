Wendler kommt bei Geburtstag durcheinander

Im Haus der frisch Vermählten Michael Wendler und Laura Sophie Norberg jagt in letzter Zeit ein Fest das andere. Nach der standesamtlichen Trauung des Sängers und der ehemaligen «Let's Dance»-Kandidatin, feiert der Musiker in diesem Jahr sein mittlerweile 48. Wiegenfest. Dass man bei so viel Trubel auch mal den Überblick verlieren kann, beweist die neueste Episode aus dem Leben des Promipaares.

Anlässlich seines Geburtstages veröffentlicht Michael Wendler auf seinem Instagram ein Foto, das ihn eng umschlungen mit seiner Frau Laura vor einem PS-starken Geländewagen zeigt. "MY WAY, MY LOVE, MY LIFE", titelt der Sänger den Schnappschuss und bedankt sich bei seiner Liebsten "für die Glückwünsche zum Geburtstag". Zu voreilig, denn zum Zeitpunkt des Postings war Wendler, der gemeinsam mit Laura in Florida lebt, trotz Zeitverschiebung noch gar nicht 48.

Die Wendler-Fans können sich aber nichtsdestotrotz auf ein kitschig-schönes Fest freuen, denn Laura bereitet ihrem Liebsten in ihrem Beitrag schon mal einen Geburtstagskuchen vor. Bereits im Vorjahr servierte sie ihrem Micha eine süße Torte, inklusive Liebeserklärung.

(L'essentiel/red)