Naya Riveras Ex-​​Mann reicht Klage ein

Die Schauspielerin Naya Rivera verstarb vergangenen Juli bei einem Bootsunglück in Kalifornien. Nun wurde eine Klage wegen fahrlässiger Tötung gegen die Parkbetreiber Ventura County und den United Water Conservation District eingereicht.

Die Unterlagen sind von Riveras Ex-Mann Ryan Dorsey (37) im Namen des gemeinsamen 5-jährigen Sohnes Josey eingereicht worden.

Fehlende Sicherheitsmaßnahmen

Laut den Gerichtsdokumenten, die CNN vorliegen, wird einerseits behauptet, dass das Boot keine sicher zugängliche Leiter, kein geeignetes Seil, kein Funkgerät und keine Sicherheitsmechanismen hatte. Andererseits soll niemand die Schauspielerin auf die Windböen von 34 Kilometer pro Stunde in der Gegend hingewiesen haben.

In der Fernsehserie «Glee» spielte die in Kalifornien geborene Rivera die zickige Cheerleaderin Santana Lopez, die sich in eine Mitschülerin verliebt. In ihrer letzten Rolle ist sie im Tanzdrama «Step Up: High Water» zu sehen.

Das tödliche Bootsunglück ereignete sich bei einem Ausflug auf dem Lake Piru mit ihrem fünfjährigen Sohn. Josey fand man kurz darauf schlafend auf dem Boot, während seine Mutter Naya Rivera (33) fünf Tage später tot geborgen wurde.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)