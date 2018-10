Keira Knightleys Tochter darf nicht «Cinderella» sehen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Prinzessinnen-Filme gehören für viele zur Kindheit – nicht so bei Keira Knightleys Nachwuchs. Die 33-Jährige hat bei Ellen Degeneres am Dienstag erzählt, dass sie es Töchterchen Edie verboten hat, bestimmte Disneyfilme anzusehen. Der Grund: Das in den Filmen dargestellte Frauenbild könnte einen schlechten Einfluss auf die Dreijährige haben.

Zu Keiras No-Gos gehört beispielsweise «Cinderella», «weil sie nur darauf wartet, von einem reichen Typen gerettet zu werden.» Die Schauspielerin will ihrer Tochter ein anderes Bild vermitteln – sie solle sich selbst retten und sich nicht von einem Mann abhängig machen. Edie wird außerdem auch «Ariel» nie sehen dürfen. «Eigentlich mag ich den Film richtig gerne», gibt Mami Keira zu, «aber gib für einen Mann nie deine Stimme auf.»

Ein paar Disneyfilme darf Edie aber anschauen: Dazu gehören «Finding Dory», «Frozen» und «Moana». Alle Prinzessinnen sind also doch nicht verboten.

(L'essentiel/Alisa Fäh/Friday)