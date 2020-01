Helikopter mit Kobe ging in Flammen auf

Bei einem Helikopterabsturz nahe Los Angeles sind am Sonntag neun Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern sind auch die Basketball-Legende Kobe Bryant sowie seine 13-jährige Tochter Gianna Maria Onore. Die US-Stadt Calabasas, wo der private Helikopter abgestürzt war, hat seinen Tod inzwischen bestätigt.

It is with great sadness that we learn of the death of Kobe Bryant and four others in a helicopter crash in Calabasas. The aircraft went down in a remote field off Las Virgenes around 10:00 this morning. Nobody on the ground was hurt. The FAA and NTSB are investigating.— City of Calabasas (@CityofCalabasas) January 26, 2020

Augenzeugen erzählen, dass sie das Stottern des Hubschraubermotors hörten, bevor der Helikopter abstürzte. Die offizielle Ursache des Absturzes wird derzeit untersucht. Bei nebligem Wetter war die Maschine vom Typ Sikorsky S-76 am Morgen (Ortszeit) abgestürzt und in Flammen aufgegangen.

Laut Funkaufnahmen, die «TMZ» vorliegen, nahm der Pilot etwa 15 Minuten vor dem Unglück mit dem Tower des Flughafens von Burbank auf. Er sei wegen des schlechten Wetters bereits schon mehrere Minuten im Kreis geflogen. Um 9.45 Uhr Ortszeit sei dann der Helikopter in einen Berg geflogen und abgestürzt.

13-jährige Tochter auch verunglückt

Dieses Feuer habe es den Rettungskräften erschwert, zum Unglücksort zu gelangen, berichtete die «Los Angeles Times» unter Berufung auf einen Sprecher. Die Zeitung zitiert weitere Quellen, wonach der Helikopter in Orange County gestartet war, dem Wohnort Bryants im Südosten von Los Angeles, Calabasas liegt etwa 30 Kilometer westlich von der Stadt.

Die Polizei veröffentlichte bereits Bilder der Unfallstelle auf Twitter.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

Der einstige NBA-Star holte mit den L.A. Lakers (1996-2016) fünf Meisterschaften und zählt zu den größten Spielern in der NBA-Geschichte. Mit dem US-Team holte er zwei olympische Goldmedaillen. Mit 33.643 Punkten ist er viertbester Werfer der NBA – erst am Samstag hatte ihn der aktuelle Lakers-Superstar LeBron James um einen Punkt übertroffen. Bryant twitterte anschließend: «Ich habe so viel Respekt vor dir. Mach weiter!»

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ???????? #33644— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Bryant erhielt einen Oscar für «Dear Basketball»

Bryant flog während seiner Karriere jeweils mit einem Helikopter aus Newport Beach zum Staples Center in Los Angeles, wo er während seiner Profi-Karriere (1996-2016) für die LA Lakers spielte. Kobe Bryant war zu seiner Zeit einer der bestbezahlten Sportler gewesen.

Für seine Mitarbeit am Animationskurzfilm «Dear Basketball», für den er das Drehbuch schrieb, erhielt Bryant 2018 einen Oscar in der Kategorie «Bester Animationskurzfilm» und einen Emmy in der Kategorie «Außergewöhnliches post-produziertes Grafikdesign».

