Macaulay Culkin ist bereit für die Midlife-​​Crisis

Kaum zu glauben, aber Frechdachs Kevin McCallister aus dem Komödienhit «Kevin – allein zu Haus» hat seinen 40. Geburtstag gefeiert. Genauer gesagt Darsteller Macaulay Culkin, der in den frühen 90er-Jahren zum gefragtesten Kinderstar Hollywoods zählte. Wie sein filmisches Alter Ego hat Culkin nichts von seinem Humor eingebüßt und setzte an seinem Ehrentag gleich mal eine ganze Reihe an fiesen Tweets ab.

Hey guys, wanna feel old?



I'm 40.



You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

«Hey Leute, wollt ihr euch mal alt fühlen?» fragt Culkin in einer Nachricht und schießt gleich hinterher: «Ich bin 40!» Tatsächlich waren einige User ziemlich überrascht, dass der Held ihrer Kindheit in diesem Jahr seinen 40. feiert. Für viele ist und bleibt er immer der süße Fratz, der dem Gangster-Duo Harry (Joe Pesci) und Marv (Daniel Stern) Saures gibt. «Ich hatte einen großartigen Tag und dann finde ich heraus, dass Macaulay Culkin 40 Jahre alt geworden ist», kommentiert Sänger Paul O'Sullivan Culkins Posting und auch andere User sind sich einig: «40? Ok, Zeit sich abzumelden». Andere Stars wie Paris Jackson (22) oder Sarah Michelle Gellar (43) sind «tapfer» und gratulieren dem Hollywood-Schauspieler zum Runden.

Doch Culkin möchte nicht mit leeren Händen gehen, schon gar nicht an seinem Ehrentag. Viel mehr fragt er in der Twitter-Runde nach Tipps, die ihm die bevorstehende Midlife-Crisis erträglicher machen können. «Ich denke darüber nach, mit dem Surfen zu beginnen», erzählt der Schauspieler. «Habt ihr weitere Vorschläge?» Als Dank hinterlässt er seinen Followern ein besonderes Geschenk: «Ich verursache, dass Menschen sich alt fühlen», scherzt Culkin über seinen Geburtstag. «Ich bin kein Kind mehr, das ist jetzt mein Job.» Demnächst steht Culkin für die zehnte Staffel von «American Horror Story» vor der Kamera.

(L'essentiel/red)