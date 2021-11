Egli wünscht sich einen Mann zu Weihnachten

Die Weihnachtstage sind für Beatrice Egli das Highlight des Jahres. Als Familienmensch liebt es die 33-jährige Schlagersängerin, wenn sie und ihre Liebsten am Christbaum bei ihrer Mama zusammenkommen. Mittlerweile besteht die Familie aus vier Generationen: Eglis jüngste Nichte ist sechs Monate alt, ihre geliebten Großeltern bereits über 90.

Im Interview mit der «Bild» gerät sie ins Schwärmen: «Ich liebe meine Familie, dieses Gefühl von Miteinander.» Dabei seien es vor allem die Ruhe, Stille und das gemeinsam am Tisch sitzen und lange essen, was Beatrice so mag. Und sie verrät auch gleich das geplante Weihnachtsmenü: Raclette oder Feuertopf solls geben. «Es ist immer emotional bei uns. Wir sind uns des Geschenks der Zeit des Lebens immer bewusst», offenbart sie.

Liebe statt Geschenke

Die Eglis haben sich dazu entschlossen auf Geschenke im herkömmlichen Sinne in diesem Jahr zu verzichten. «Stattdessen wünsche ich mir, dass wir als Familie für diejenigen Geld spenden, denen es nicht so gut geht», erklärt die Sängerin. Doch einen Wunsch für sich selbst hat Beatrice dann doch: «Natürlich liebe ich die Liebe und das Leben. Würde ich noch ans Christkind glauben, wie es meine Nichten und Neffen tun, würde ich mir wünschen, das alles zu teilen mit einem Menschen, den ich liebe.» Sie sei jedoch Realistin und wisse, dass es «nichts bringt, die große Liebe herbeizusehnen.»

Gleichzeitig stellt das Schlager-Sternchen aber klar: «Ich bin eine selbstbewusste, glückliche Frau und mache mein persönliches Glück nicht von einem Mann abhängig. Die Familie und Gesundheit sind viel wichtiger.»

(L'essentiel/Toni Rajic)