Auch Witwe Jasmin Herren schlägt das Erbe aus

Der vor fünf Wochen verstorbene Willi Herren hinterlässt knapp 500.000 Schulden und meldete 2020 Insolvenz an. Seine Witwe Jasmin Herren habe sich überlegt, das Erbe trotz der Schulden anzunehmen. Durch seine Filme und Songs kommen nach seinem Tod trotzdem Einnahmen herein und Jasmins großer Traum wäre es gewesen, die Gläubiger auszubezahlen: Damit Willi irgendwann schuldenfrei ist, so wie er es sich zu Lebzeiten auch gewünscht hätte. Aus diesem Grund beantragte die Anwältin von Jasmin auch die Rechte an seinem Namen, wie «Bild» berichtet.

Kinder schlugen Erbe ihres Vaters aus

Da kein offizielles Testament vorlag, hätten seine Witwe Jasmin und seine Kinder Stefano (27) und Alessia (19) jeweils 50 Prozent des Nachlasses geerbt. Seine Kinder hatten das Erbe schon länger ausgeschlagen und nun auch seine Witwe Jasmin. Sie ließ ausrichten, sie habe sich diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht.

Kein Vergleich mit den Gläubigern möglich

Die Managerin von Jasmin Herren, Patrivia Lessnerkraus sagte zu «Bild»: «Nachdem Jasmin auf mehreren Wegen versucht hat, das Erbe anzunehmen, kam es auf anwaltlichen Rat und nach vielen Gesprächen mit dem Insolvenzverwalter zu der Entscheidung, dass Jasmin das Erbe nicht antreten muss, nur damit das Geld aus Willis Leistungen jetzt und auch künftig in die Insolvenzmasse fließt.» Ein Vergleich mit den Gläubigern sei aufgrund des fortgeschrittenen Insolvenzverfahrens nicht möglich gewesen.

Jasmin Herren hofft weiterhin, dass Willis Schulden durch sein musikalisches Erbe in den nächsten Jahren doch noch abgetragen werden können und er – wenigstens im Tod – schuldenfrei wird.

(L'essentiel/Angela Rosser)