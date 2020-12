«La Boum»-​​Star Claude Brasseur ist verstorben

Kollegen, Filmfans und Familienangehörige trauern um Claude Brasseur: Der französische Schauspieler ist tot, wie seine Agentin gegenüber AFP bestätigte. International bekannt wurde er durch seine Rolle des untreuen Vaters von Sophie Marceau in der Teenager-Komödie «La Boum – Die Fete» von 1980.

Brasseur soll «friedlich im Kreis seiner Angehörigen» gestorben sein. Sein Tod stehe nicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus, heißt es. Beigesetzt werden soll er auf dem Pariser Friedhof Pere-Lachaise neben seinem Vater, dem Schauspieler und Regisseur Pierre Brasseur.

Neben «La Boum» war er in zahlreichen anderen Filmen zu sehen, darunter in der Tragödie «Abstieg zur Hölle» und «Frühstück bei Monsieur Henri». Brasseur wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem französischen Filmpreis Cesar als bester Schauspieler in «Der Polizeikrieg».

(L'essentiel/red)