Mc Bobbele ist «wieder auf dem Markt»

2018 war für Tennis-Legende Boris Becker trotz kultiger Instagram-Ausflüge in die Hip-Hop-Welt nicht nur positiv. Im Mai ging seine neunjährige Ehe mit Lilly Becker, mit der er den gemeinsamen Sohn Amadeus hat, in die Brüche.

Doch trotz der Trennung schaut der Sportler optimistisch auf das alte Jahr zurück: «Wie jedes Jahr hat auch dieses wieder Höhepunkte und Tiefschläge gehabt. Manche davon sind bekannt, manche nicht. Meiner Familie geht es gut, ich bin gesund und kann nach wie vor kraftvoll zubeißen. Das ist das Wichtigste», so der Tennis-Star auf der Spendengala «Ein Herz für Kinder» am vergangenen Samstag in Berlin.

Nach einigen gesundheitlichen Problemen geht es Boris auch wieder besser. Und das will der vierfache Vater auch ausnutzen, schließlich sei er als Neu-Single wieder auf der Suche: «Insgesamt bin ich wieder mobiler und kann wieder mehr Sport machen. Ich bin ja wieder auf dem Markt, da muss ich alles dafür tun». Ob er nun auch mehr Zeit für seine «Hip-Hop-Karriere» findet, ist nicht bekannt.

(L'essentiel)