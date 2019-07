Greta Thunberg segelt im August in die USA

Wer von Europa aus in die USA reisen möchte, tut dies in der Regel mit dem Flugzeug. Weil Boeing, Airbus und Co. aber nicht besonders klimafreundlich sind, verzichten mittlerweile viele Menschen auf einen Langstreckenflug über den Atlantik – allen voran Greta Thunberg.

Weil das Gesicht der Klimaprotestbewegung «Fridays for Future» aber dennoch den Kampf gegen den Klimakollaps in den USA unterstützen möchte, hat sich die 16-jährige Schwedin etwas Besonderes einfallen lassen: Sie segelt nach Amerika. Dabei vertraut sie auf die emissionsfreie Hochseeyacht «Malizia II» und die Dienste des Hamburger Skippers Boris Herrmann. Das Boot nutzt Unterwasserturbinen und Solarpaneele zur Energiegewinnung.

Mit dieser Yacht will Greta Thunberg den Atlantik überqueren. (Foto: DPA)

Thunberg nimmt die lange Fahrt auf sich, weil sie in Nordamerika an großen Demonstrationen am 20. und 27. September teilnehmen möchte. Außerdem spricht sie am 23. September in New York auf dem «United Nations Climate Action Summit», dessen Teilnehmer für die Einhaltung des Klimaabkommens von Paris kämpfen.

Danach geht es für Thuberg allerdings nicht zurück über den «großen Teich»: Es folgt eine lange Tour durch Südamerika, die weit bis ins Jahr 2020 andauern soll. Unter anderem besucht sie am 2. und 13 Dezember die 25. Weltklimakonferenz in Santiago de Chile.

Good news!

I’ll be joining the UN Climate Action Summit in New York, COP25 in Santiago and other events along the way.

I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II. We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to NYC in mid August.#UniteBehindTheScience pic.twitter.com/9OH6mOEDce