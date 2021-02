Marilyn Manson streitet Gewaltvorwürfe ab

Diese Woche haben Schauspielerin Evan Rachel Wood (33) und fünf weitere Frauen schwere Vorwürfe gegen US-Musiker Marilyn Manson (52) erhoben. Die mutmaßlichen Opfer werfen dem Schockrocker vor, ihnen emotionale, physische und sexuelle Gewalt angetan zu haben. Nun bezieht der mutmaßliche Täter auf Instagram Stellung dazu – und streitet jegliche Vorwürfe ab.

«Offensichtlich ziehen mein Leben und meine Kunst seit Langem Kontroversen an, aber diese jüngsten Behauptungen über mich sind schreckliche Verzerrungen der Realität. Meine intimen Beziehungen waren immer völlig einvernehmlich mit gleichgesinnten Partnerinnen», so Manson in seinem Statement. «Unabhängig davon, wie und warum andere sich jetzt entscheiden, die Vergangenheit falsch darzustellen, ist das die Wahrheit.»

Sein Label lässt ihn fallen

Marilyns Plattenlabel Loma Vista hat derweil bereits auf Instagram verkündet, die Zusammenarbeit mit dem Sänger angesichts der «verstörenden Anschuldigungen» zu beenden. Außerdem gibt das Unternehmen an, umgehend die Promotion seines aktuellen Albums einzustellen.

Mittlerweile hat auch Schauspielerin Rose McGowan (47) sich zum Fall geäußert. Die US-Amerikanerin war dreieinhalb Jahre lang mit Marilyn liiert, ehe sie sich 2001 von ihm trennte. Auch nach dem Beziehungsaus sprach sie positiv über ihn. In einem Instagram-Video stellt sie nun jedoch klar, dass sie hinter den mutmaßlichen Opfer stehe, auch wenn sie selbst nicht von Marilyn misshandelt worden sei.

«Ich bin zutiefst traurig und angewidert. Aber vor allem bin ich stolz. Stolz auf Evan Rachel Wood und die weiteren Frauen, die sich getraut haben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen», so Rose.

