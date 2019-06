«Sie holt aus und trifft direkt Harry Styles' Eier!»

«Obama holt aus und ... ohh, trifft Styles' direkt in seine Eier!»: Ein Satz, den man von einem Sport-Kommentator eigentlich nicht erwarten würde. Doch Michelle Obama (55), die einstige First Lady der USA, schoss Harry Styles (25), Ex-Mitglied der Band One Direction, während eines Völkerballspiels tatsächlich zielsicher einen Ball in seine britischen Kronjuwelen.

Der Grund, warum sich die beiden für eine Partie Sport in der Turnhalle verabredet hatten, ist der englische Comedian und Moderator James Corden (40). Für sein TV-Format «The Late Late Show» ließ er in dem Spiel fünf britische und sechs amerikanische Prominente im Duell England vs. Amerika gegeneinander antreten.

Obamas Schuss brachte Amerika den Sieg

Im Team USA befanden sich neben der ehemaligen First Lady die Schauspielerinnen Kate Hudson (40), Mila Kunis (35), Melissa McCarthy (48), Lena Waithe (35) und Allison Janney (59).

Das Gegner-Team UK bestand nebst Styles aus Moderator Corden, den Schauspielern Benedict Cumberbatch (42) und John Bradley (30) sowie Comedian Reggie Watts (47).

Als Styles nach Obamas scharfem Schuss in dessen Körpermitte als letzter Spieler dramatisch zu Boden ging, brachte das dem reinen Frauenteam übrigens den Sieg der ersten Runde ein.

Nachdem Team England die zweite Partie für sich entscheiden konnte, gewann Team USA das dritte und letzte Spiel. Michelle Obamas Mannschaft ging somit als glorreicher Gewinner des geschichtsträchtigen Star-Völkerball-Games hervor.

Auch Internet-User sind erstaunt

Die Kombination aus Stars und Völkerball erstaunt das Internet: «Das ist verrückt und surreal. Da sind gerade so viele Leute, von denen ich niemals dachte, sie zusammen in diesem Video zu sehen», lautete etwa ein Kommentar zum Youtube-Video, das fast 2000 Likes erhielt.

Wie Styles von Obama eins auf den Deckel kriegt, siehst du im Video oben.

(L'essentiel/mim)