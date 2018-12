In Hollywood ist gerade keiner cooler als Jonah Hill

Als zynischer Dicker in Filmen wie «Superbad» oder «This Is the End» wurde Jonah Hill, der heute seinen 35. Geburtstag feiert, berühmt. Diese Erfolge schürten aber eben nicht nur sein Image, sie leiteten lange auch die Karriere des Amerikaners.

Für seine Rolle neben Brad Pitt im Baseball-Drama «Moneyball» (2011) gab es zwar Branchenlob samt Oscar-Nominierung, aber die drastische Gewichtsabnahme darum herum blieb auf keiner Ebene nachhaltig.

Der Karriere-Kick-off nach dem Knick

Wieder dick, erspielte sich Hill neben Leonardo DiCaprio in «The Wolf of Wall Street» 2014 eine weitere Oscar-Nominierung. Doch während Hill der Prestige-Job 60.000 US-Dollar einbrachte, sackte Martin Scorseses Star DiCaprio eine zweistellige Millionen-Gage ein.

Selbst als Hill 2015 dann doch auf der «Forbes»-Bestverdiener-Liste landete, reichte es ihm nie wirklich zu durchschlagendem Mainstream-Erfolg. Er gönnte sich eine Pause. Und siehe da, 2018 poppt der 35-Jährige plötzlich voller Potenzial auf allen Kanälen auf.

Hier sind fünf Gründe für Jonah Hills (späten) Erfolg:

1. Er stellt sich beruflich breiter auf

Hill beteiligt sich schon länger als Autor an Drehbüchern, etwa für «21 Jump Street» und «Why Him?». Im September zeigte er am Toronto International Film Festival mit dem Coming-of-Age-Film «Mid90s» seine erste Regiearbeit. Renommierte Medien vom «New York Magazine» bis zur «GQ» ehrten das Gesamtpaket mit Titelseiten.

Der Trailer zu «Mid90s». (Video: A24)

2. Er ist eng mit der Hip-Hop- und Modeszene verbandelt

Aus seiner Liebe für Hip-Hop machte Hill nie einen Hehl. Der Eminem-Look in «21 Jump Street» habe er sich auf den Leib geschrieben, am 1. Juni streamte der Schauspieler live von Kanye Wests Pre-Listening-Party in Wyoming.

Mit Designern von gefeierten Modelabels wie Proenza Schouler oder dem Skater-Brand Palace ist Jonah Hill so eng, dass er sich auch mal für alberne Promo einlullen lässt.

Vor zwei Jahren machte Jonah Hill Werbung für die Palace-x-Reebok-Kooperation. (Quelle: Youtube/John McFarlan)

Hills Karrierevorteil: Die Mode- wie auch die Hip-Hop-Szene sind in der Regel Trendorakel – nicht zuletzt, weil deren Power-Player die Möglichkeiten haben, Karrieren zu pushen.

3. Er spielte den Lead in der coolsten Netflix-Serie des Jahres

Im Sci-Fi-Drama «Maniac» erzählt Erfolgsregisseur Cary Fukunaga (41, «It», «True Detective») mit so trippy wie ästhetischen Bildern sowie satirischer Storyline ein im Kern gar nicht mal so realitätsfremdes Zukunftsszenario. Der Cast um Emma Stone, Justin Theroux und Sally Field brillierte, allen voran Hill.

Der Trailer zu «Maniac». (Video: Netflix)

4. Er hat seine Mitte gefunden

Und das nach Karriere- wie Gewichts-Jo-Jo und privaten Schicksalsschlägen – sein Bruder, Musikmanager Jordan Feldstein, starb vergangenes Jahr kurz vor Weihnachten überraschend an einem Herzinfarkt – ganz generell im Leben.«Ich habe meine Zwanziger damit verbracht, zu versuchen, so zu sein, wie andere mich wollen», erzählt Hill Talkmaster Jimmy Kimmel. Jetzt er selbst zu sein, sei großartig.

5. Er ist zurück im Oscar-Rennen

Auch als Schauspieler ist Jonah Hill aktuell in Bestform. In seiner Rolle als reicher Los-Angeles-Hippie und AA-Betreuer des querschnittgelähmten Cartoonisten John Callahan (Joaquin Pheonix) in «Don't Worry, He Won't Get Far on Foot» gilt Hill unter Kritikern aktuell wieder als Oscar-Anwärter.

Der Trailer zum Kritikerhit «Don't Worry, He Won't Get Far on Foot» mit Jonah Hill. (Video: Filmcoopi)

