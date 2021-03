Freunde und Ex-​​Kolleginnen verteidigen Meghan

Inmitten schwerer Mobbing- und Profilierungs-Vorwürfe und kurz vor der Ausstrahlung des großen Enthüllungsinterviews bekommt Herzogin Meghan (39) plötzlich Rückendeckung aus ihrer Heimat – und das von mehreren Seiten. Freundinnen, Freunde und ehemalige Schauspielkolleginnen und -kollegen melden sich via Social Media öffentlich zu Wort.

Sie alle sprechen sich mit deutlichen Worten für Prinz Harrys (36) Ehefrau aus. Und schießen teils scharf gegen die britischen Royals. Wir fassen die Stimmen aus Meghans Lager zusammen.

«Suits»-Star Patrick J. Adams greift Palast an

Patrick J. Adams (39) spielte in der Anwaltsserie «Suits» den Freund von Meghan und kritisiert nun gleich in mehreren Tweets das britische Königshaus massiv. Es sei «obszön», dass die Royal-Familie Mobbing-Vorwürfe gegen eine Frau «promotet und verstärkt», die gezwungen gewesen sei, aus Großbritannien zu fliehen, «um ihre Familie und ihre eigene mentale Gesundheit zu schützen».

Seiner Meinung nach sei es «ein weiteres atemberaubendes Beispiel für die Schamlosigkeit einer Institution, die ihre Relevanz überlebt hat, deren Glaubwürdigkeit erheblich überzogen ist und die offensichtlich an Anstand verloren hat.»

Seine frühere Schauspielkollegin sei eine «starke Frau mit einem großen Sinn für Moral und einer starken Arbeitsethik», die nie Angst davor gehabt habe, sich zu wehren und zu verteidigen. Es widere ihn an, die «endlosen rassistischen und verleumderischen» Anfeindungen zu lesen, die ihr von Anfang an von allen möglichen Medien in Großbritannien und der ganzen Welt entgegengeschleudert worden seien.

«Suits»-Kollegin Abigail Spencer schwärmt von Meghan

Eine weitere Kollegin aus dem «Suits»-Cast meldet sich auf Instagram zu Wort. Abigail Spencer (39) schildert in einem langen Post, wie warmherzig Meghan Spencers Freunde willkommen geheißen habe – ohne sie zu kennen. «Meg kam an. Diese unglaubliche, einzigartige Schönheit tanzte mit einem riesigen, lockeren Lächeln zur Gruppe und begrüsste den Tisch herzlich.» Sie sei neugierig auf jede einzelne Person gewesen.

Auch bei den Dreharbeiten habe Meghan «nichts als großzügige Professionalität» gezeigt – und «privat eine noch großzügigere Freundschaft». Spencer habe sehr viel von ihr gelernt. «Sie war immer für mich da» und habe sie auch in ihren dunkelsten Stunden, als ihr Vater verstorben sei, buchstäblich gehalten.

Freundin Janina Gavankar wehrt sich gegen Mobbing-Vorwurf

Sie kenne Meghan nun schon seit 17 Jahren, schreibt Freundin und Schauspielkollegin Janina Gavankar (40) auf Twitter. Sie sei «nett, stark, offen» – eine «Mobberin» sei sie dagegen sicher nicht. «Alle, die sie kennen, fühlen dasselbe, nachdem sie ihr Schweigen gebrochen hat: Erleichterung.»

«Suits»-Macher Aaron Korsh schreibt von «gütigem Herzen»

An Meghan als Mobberin glaubt auch «Suits»-Drehbuchautor und TV-Produzent Aaron Korsh (54) nicht. «Meghan Markle ist kein Monster», stellt er auf Twitter klar, «sie ist eine starke Frau mit einem gütigen Herzen, die in einer unvorstellbaren Situation versucht, ihren Weg zu gehen.»

Er kenne zwar die Einzelheiten zu den Mobbing-Vorwürfen der ehemaligen Royal-Mitarbeitenden nicht. «Aber wenn nächtliche E-Mails jemanden zu einem schlechten Menschen machen, dann werde ich 50-mal zur Hölle fahren.»

«Suits»-Autor Jon Cowan ist «auf ihrer Seite»

Jon Cowan ist ebenfalls «Suits»-Autor – und auch er verteidigt seine ehemalige Mitarbeiterin lautstark. «Es ist auch einfach möglich, dass die Herzogin von Sussex ein guter Mensch ist, der in eine unvorstellbare Welt gestoßen wurde», gibt er auf Twitter zu bedenken.

Drei Jahre habe er mit ihr zusammengearbeitet und sie als «warmherzige, nette und mitfühlende Person» kennengelernt. Er wisse zwar nichts über Meghans aktuelle Situation, aber im Zweifelsfall sei er auf ihrer Seite.

Produzentin Lindsay Roth nahm Meghan zur Brautjungfer

22 Jahre kennen sich Produzentin Lindsay Roth und Meghan Markle nun schon. Sie seien eng befreundet, schreibt Roth auf Instagram. 2016 war Meghan gar ihre Trauzeugin. «Ich weiß aus erster Hand, wie sie Freundinnen und Freunde sowie deren Familien und ihre Kolleginnen und Kollegen behandelt.»

Meghan sei lustig, lache laut und sei smart. «Sie ist mehr als bloß eine Coverstory.» Roth jedenfalls sei sehr froh, sie an ihrer Seite zu wissen.

(L'essentiel/Katja Fischer)