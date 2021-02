«Ich fühle noch die Tritte des Babys in meinem Bauch»

Diese Woche hätte das US-amerikanische Model Chrissy Teigen (35) ihren Sohn Jack zur Welt bringen sollen. Sie und ihr Ehemann John Legend (42) verloren ihr drittes Kind Ende September 2020 nach wochenlangen, starken Blutungen, die dazu führten, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. «Wir waren nie in der Lage, die Blutung zu stoppen und unserem Baby die Flüssigkeiten zu geben, die es brauchte», schrieb sie damals auf Instagram.

Anlässlich des geplanten Geburtstermins reflektiert Chrissy nun das Erlebte auf Twitter und schreibt, dass sich ihre Menstruationsschmerzen wie Tritte eines Babys anfühlen. «Mein kleiner Jack wäre diese Woche geboren worden, darum bin ich etwas durcheinander. Ich fühle wirklich Tritte in meinem Bauch, es sind keine Phantom-Tritte. Morgen habe ich eine Operation wegen Endometriose… Aber meine Mens fühlt sich diesen Monat genau gleich an wie Baby-Tritte. Seufz.»

Sie dachte, das Schlimmste sei vorbei

Bereits im November 2020 gab Chrissy bekannt, dass es ihr schwerfalle, mit der Trauer umzugehen: «Ich tweete nicht viel, weil ich ehrlich gesagt in einem Depressions-Loch stecke. Aber macht euch keine Sorgen, ich habe so viel Hilfe um mich herum, bald werde ich wieder gesund sein.»

Heute Freitag (Schweizer Zeit) teilte Chrissy auf Instagram Backstage-Bilder zum Video-Shoot von «Wild», dem Song ihres Mannes. Das Paar nutzte das Video im August letzten Jahres, um die Baby-News zu verkünden. «Ich war in der zehnten Woche und überglücklich. Ich wusste, dass es ein bisschen dauern würde, bis das Video fertig wird, also dachte ich, es wäre süß, unsere Neuigkeiten durch den klassischen Hand-auf-den-Bauch-Trick mit der Welt zu teilen», so Chrissy nun über den Videodreh.

«Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das Video jemals wieder ansehen kann, ohne zu weinen», schreibt Chrissy weiter. Und gibt zu, dass der Februar eine harte Zeit für sie sei. Sie habe gedacht, dass das Schlimmste vorbei sei. «Aber offenbar laufen das Leben und die Emotionen nicht nach einem bestimmten Zeitplan ab.»

