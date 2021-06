Meadow Walker beschreibt Vin Diesel als «Familie»

Vor acht Jahren starb der US-Schauspieler Paul Walker 40-jährig bei einem Autounfall in der Nähe von Los Angeles. Er hinterließ seine damals 14 Jahre alte Tochter Meadow, eine schockierte und trauernde Fangemeinde und den «The Fast and The Furious»-Cast.

Paul Walkers «The Fast and The Furious»-Co-Star Vin Diesel (53) hielt derweil engen Kontakt zur Tochter seines verstorbenen Freundes, wie ein neuer Instagram-Post beweist: So schreibt Meadow Walker, die heute 22 Jahre alt ist, zu einem Schwarzweiß-Bild, das sie gemeinsam mit Vin Diesel – ihrem Götti – und dessen Tochter Similce (13) zeigt: «Familie <3».

Meadow hält die Erinnerung an den Papa wach

Meadow, deren Markenzeichen ein rabenschwarzer Bob ist, ist das einzige Kind von Paul Walker und seiner Ex-Freundin Rebecca McBrain. Der Papa ist auf ihrem Instagram-Account, wo die 22-Jährige 2,5 Millionen Followerinnen und Follower hat, immer wieder Thema. Zuletzt schrieb sie zu dieser Collage von Bildern, die sie als kleines Mädchen gemeinsam mit ihrem Vater zeigen: «Ich vermisse dich.»

Meadow führt neben ihrer Tätigkeit als Model auch die wohltätige Arbeit ihres Vaters fort. Mit der «Paul Walker Foundation» macht sie sich für den Schutz der Ozeane, der Tierwelt und die Zukunft des Planeten stark.

(L'essentiel/Christina Duss)